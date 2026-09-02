Dokáže vitamin C vyléčit rýmu. Nositel Nobelovy ceny prozradil překvapivou pravdu

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Každoročně projde regály lékáren tsunami šumivých tablet a prášků s vitamínem C. Jakmile se objeví první signály blížícího se nachlazení – únava, lehké kýchání nebo nepříjemný pocit v krku – tisíce rukou automaticky sahají po oranžových tubách. Tento reflex je tak hluboce zakořeněný, že málokdo vůbec zpochybňuje jeho smysl.
Jenže vědecká realita vypadá jinak. Když už tělo bojuje s virovou infekcí a nos začíná téct, gramová bomba kyseliny askorbové situaci prakticky neovlivní. Imunitní systém v tu chvíli dávno běží na plné obrátky a náhlý přísun živin mu nepomůže zrychlit.
Chemik, který změnil pravidla hry
Příběh masového přesvědčení o zázračné moci vitamínu C má jméno i tvář. Linus Pauling patřil k nejváženějším vědcům dvacátého století. Nejprve v roce 1954 převzal Nobelovu cenu za chemii za průlomový výzkum povahy chemických vazeb. O osm let později si do Stockholmu dojel znovu – tentokrát pro Nobelovu cenu míru za houževnatý odpor proti testování jaderných zbraní.
S takovou autoritou v zádech dokázal Pauling pohnout veřejným míněním způsobem, o jakém jiní vědci mohli jen snít. V roce 1970 vydal knihu Vitamin C and the Common Cold, v níž doporučoval denní dávky 1 000 až 2 000 miligramů jako účinnou obranu proti nachlazení. Prodeje doplňků stravy vystřelily do nebes a jednoduchá rada se začala šířit z rodiny do rodiny jako osvědčený recept.
Problém? Pauling nikdy nebyl odborníkem na infekční nemoci ani výživu. Jeho závěry vycházely z dat, která odborná komunita záhy označila za matematicky chybně vyhodnocená a metodologicky pochybná. Jenže vlak už byl dávno v pohybu.
Co ukázaly desítky let výzkumu
Teprve rozsáhlá klinická hodnocení provedená v následujících desetiletích přinesla objektivní odpověď. Mezinárodní organizace Cochrane systematicky prošla desítky kontrolovaných výzkumů a výsledky byly jednoznačné: u běžné populace pravidelné užívání vitamínu C nesnižuje četnost nachlazení. Prostě nezabrání tomu, abyste onemocněli.
Existuje však jedna výjimka. U lidí vystavených extrémní fyzické zátěži a mrazu – maratonských běžců, lyžařů nebo vojáků na polních cvičeních – kleslo riziko nákazy přibližně na polovinu. Tento efekt se ale nedá přenést na běžný život v kanceláři nebo domácnosti.
A co zkrácení nemoci? I zde data nabízejí spíše skromnou útěchu. Pokud někdo užíval vitamín C pravidelně ještě před propuknutím příznaků, analýza Cochrane zaznamenala zkrácení trvání nachlazení zhruba o 8 % u dospělých a 14 % u dětí. V praxi to znamená úsporu necelých deseti hodin u pětidenní rýmy – rozdíl, který většina lidí ani nezaregistruje.
Metaanalýza z roku 2023 publikovaná v BMC Public Health potvrdila mírný pokles závažnosti symptomů u pravidelných uživatelů, a to asi o 15 %. Týkalo se to však hlavně těžších projevů, zatímco lehké potíže zůstávaly beze změny.
Proč to nefunguje, když už jste nemocní
Klíčový rozpor mezi lidovou praxí a vědou spočívá v načasování. Naprostá většina populace nespolkne vysokou dávku vitamínu C preventivně po celý rok. Lidé po něm sáhnou až ve chvíli, kdy už mají plný nos a bolí je v krku. A právě tady se mýtus rozpadá.
Jak potvrzuje americký Národní institut zdraví (NIH), studie zaměřené na terapeutické podávání vitamínu C až po nástupu symptomů neprokázaly žádný konzistentní efekt. Začít brát doplňky až při rozběhnuté rýmě je jednoduše pozdě. Tělo v tu chvíli potřebuje klid, tekutiny a čas – ne chemickou injekci, kterou stejně nevyužije.
Navíc vitamín C je rozpustný ve vodě, což znamená, že si ho tělo neumí uložit do zásoby. Jakýkoliv nadbytek z nárazové megadávky organismus prostě vyloučí močí. Doporučená denní dávka pro zdravého dospělého přitom činí pouhých 80 až 110 miligramů – Paulingem propagované gramové porce tedy představují dvacetinásobek běžné potřeby.
Nekritické spoléhání na vysoké dávky navíc není bez rizika. Přebytek může vyvolat zažívací potíže, křeče, nevolnost a průjem. Zvýšené vylučování oxalátů močí zvyšuje nebezpečí pro osoby náchylné k tvorbě ledvinových kamenů. A protože vitamín C podporuje vstřebávání železa, představuje vážný problém pro pacienty s hemochromatózou, u nichž dochází k patologickému hromadění železa v orgánech.
Šumivá tableta při prvním kýchnutí tak zůstává spíše psychologickou berličkou než reálným lékem. Pocit, že něco děláme, nás uklidňuje – i když věda říká něco jiného.
Zdroje článku: theconversation.com, cochranelibrary.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, vosveteit.zoznam.sk, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná