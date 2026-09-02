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Tradiční olomoucké trhy se nikam stěhovat nebudou. Radní brzdí obavy obyvatel

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Tradiční a oblíbené trhy na olomoucké tržnici se nikam stěhovat nebudou. Tuto možnost odmítli stovky lidí v petici a například i trhovci. Radní města ubezpečují, že trhy zůstanou, upravený prostor však nabídne další možnosti.
Tradiční olomoucké trhy se nikam stěhovat nebudou. Radní brzdí obavy obyvatel

Tradiční olomoucké trhy se nikam stěhovat nebudou. Radní brzdí obavy obyvatel

Zdroj: Město Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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