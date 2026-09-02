Komárkův mediální byznys expanduje na Slovensko, místní pobočku povede majitel Fast Forward

Investiční skupina KKCG miliardáře Karla Komárka ml. pokračuje v budování svého mediálního byznysu na česko-slovenském trhu. Komárkova mediální agentura Mindsquared, která až doposud působila v Česku, nyní otevírá slovenskou pobočku. Bude tam spolupracovat se slovenskou odnoží komunikační agentury Commlab, kterou koupila letos v červnu. Slovenský byznys Mindsquared bude spadat pod společnost Mindsquared Slovakia, která vznikla rovněž v červnu. Ta sídlí v bratislavské v administrativní budově TOWER 5 společně s Commlab SK. "Toto zázemí umožní oběma agenturám užší spolupráci a další propojování mediálního plánování a nákupu s public relations, sociálními médii a strategickou komunikací," uvedli zástupci Mindsquared.
Slovenská mediálka by měla poskytovat prakticky celý český servis: mediální konzultace, strategii, nákup offline/online/programmatic, data nebo technologie. Nejde tedy jen o obchodního zástupce nebo partnera na slovenském trhu. Nová pobočka se zpočátku zaměří především na stávající klienty Mindsquared, kteří působí v České republice i na Slovensku. Mindsquared zatím tají, které klienti bude obsluhovat přes slovenskou dceru nebo jaký objem mediálních investic klientů chce Mindsquared Slovakia v prvním roce spravovat.
V čele Mindsquared Slovakia bude stát Radomír Čech (foto), dosavadní CEO a vlastník brněnské agentury Fast Forward. To je zajímavá situace: podle informací Borovan.cz si Čech stoprocentní vlastnictví Fast Forward ponechá, kompetence ohledně řízení firmy jsou podle našich informací nově rozděleny mezi kolegy v týmu agentury (na webu Fast Forward je Čech stále uváděn jako CEO). Znamená to, že Čech bude sedět na dvou židlích zároveň - jako managing director Mindsquared Slovakia a jako majitel Fast Forward.
"Rozšíření na Slovensko je přirozeným krokem v dalším rozvoji Mindsquared. Řada našich klientů působí na obou trzích a stále častěji hledá partnera, který dokáže jejich mediální aktivity strategicky řídit a efektivně propojovat. Vlastní zastoupení nám umožní dále rozvíjet vztahy s lokálními médii a dodavateli, pružněji reagovat na potřeby klientů a zároveň jim nabídnout stejné know-how, technologie a kvalitu servisu, na které jsou zvyklí v České republice," uvedla Petra Pipková, CEO Mindsquared.
"Naším prvním cílem je navazování na stávající vztahy s klienty působícími v obou zemích a zajišťování plnohodnotného lokálního servisu. Zároveň chceme postupně budovat vztahy s dalšími zadavateli, médii a partnery a vytvořit stabilní základ pro další růst agentury na slovenském trhu," doplnil Čech.