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Do MADFINGER Games přestupuje bývalý kreativní ředitel Bohemia Interactive

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Velký přestup v české herní branži. Herní studio MADFINGER Games, které v posledních letech vyvíjí jediný hlavní produkt, hru Gray Zone Warfare, získalo důležitou personální posilu - novým associate creative director se od srpna stal Ivan Buchta (foto), který dříve působil v Bohemia Interactive na vývoji hry Arma.
Do MADFINGER Games přestupuje bývalý kreativní ředitel Bohemia Interactive

Do MADFINGER Games přestupuje bývalý kreativní ředitel Bohemia Interactive

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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