Do MADFINGER Games přestupuje bývalý kreativní ředitel Bohemia InteractivePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do MADFINGER Games přestupuje bývalý kreativní ředitel Bohemia Interactive
Nejvyšší řídící struktura investiční skupiny PPF (majitelka Renáta Kellnerová s rodinou) se dost zásadně...
Jeden z největších zpravodajských serverů v Česku, Aktuálně.cz (vydavatelství Economia), mění šéfredaktora....
Obrat českých herních firem v roce 2025 v meziročním srovnání mírně poklesl oproti rekordní hodnotě v roce...
Digitální marketingová agentura Marketup, kterou ovládají Miroslav Král (foto vpravo) a Tomáš Ševčík...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →