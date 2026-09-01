Začíná závod produkcí o peníze na filmové pobídky, čekací doba může být až dva roky

Po cca pěti měsících Statní fond audiovize znovu otevírá příjem žádostí o zápis pobídkových projektů v mechanismu tzv. filmových pobídek (vratka části vynaložených nákladů na natáčení). Zápis byl pozastaven letos v březnu, když došlo k vyčerpání disponibilních finančních prostředků fondu. Nyní v mechanismu dochází k některým změnám, náročným na cash-flow. Do filmových pobídek by se tak podle fondu měly hlásit produkce s reálnými projekty a zajištěnou likviditou. Způsob zápisu nových pobídkových projektů, který začíná dnes v 9:00, se procesně nemění. Systém je opět dvoufázový (zápis - pobídka) a v souladu se zákonem o audiovizi bude záležet na pořadí podání žádostí. V řadě produkcí tak v těchto hodinách a minutách bude napilno. Oproti předchozímu mechanismu pobídek žadatelé nyní obdrží rozhodnutí o zápisu projektu i při aktuálním nedostatku disponibilních prostředků určených na filmové pobídky. Doba mezi zápisem projektu a potvrzením částky předpokládané pobídky se bude odvíjet od postupného uvolňování financí ze státního rozpočtu a podle zástupců audiovizuálního fondu může činit až dva roky.
"Žadatelé budou zařazeni do pobídkového systému, a to jim dává jistotu pro start realizace jejich projektu na území České republiky. Jakmile má fond k dispozici disponibilní prostředky pro dané období, toto rozhodnutí se z moci úřední změní na rozhodnutí s již uvedenou částkou filmové pobídky. Teprve s rozhodnutím, v němž bude uvedena částka pobídky, lze po dokončení projektu žádat o filmovou pobídku," uvedl v aktuálním oznámení fond.
"Novinkou je, že jsme v souvislosti s filmovými pobídkami vytvořili interní metodiku, která je určena pro aktivní řízení rizik. Metodika nastavuje mimo jiné klouzavý mechanismus uvolňování finančních prostředků. Zjednodušeně řečeno, na začátku každého roku se limit pro pobídky přepočte a obnoví podle aktuálních finančních výhledů. Spolupracujeme s Asociací producentů v audiovizi, která již podruhé v letošním roce připravila podklad pro odhad poptávky filmových pobídek. Podle tohoto odhadu nám letos prostředky dostačují," uvedla pro Borovan.cz ředitelka fondu Veronika Slámová.
"Obecně je třeba vnímat letošní i příští rok jako transformační období s tím, že rozpočet na pobídky se nyní postupně navyšuje s vyšším výběrem audiovizuálních poplatků. Toto období je tedy pro nás nejnáročnější. V roce 2028 by se měl celý systém stabilizovat," doplnila Slámová.
Novinkou bude rovněž zavedení pravidelné technické odstávky systému na konci každého kalendářního roku. "Během tohoto období bude příjem nových žádostí o zápis dočasně přerušen, což vytvoří prostor pro řádné administrativní, finanční a účetní uzavření roku a aktualizaci kapacity na další období. Konkrétní termín odstávky fond oznámí s předstihem," sdělil Státní fond audiovize.
Filmové pobídky producentům vrací 25 procent až 35 procent skutečně vynaložených nákladů na natáčení audiovizuálního díla. Výše státní dotace na filmové pobídky se vypočítá jako šestinásobek vybraných poplatků (od roku 2028). Pro roky 2026 a 2027 platí přechodně sedminásobek. Výše dotace podle schváleného zákona o státním rozpočtu pro letošní rok činí 1,612 miliardy korun. Tato dotační částka však byla rychle vyčerpána dosavadními projekty. Maximální pobídka na jeden projekt je 450 milionů korun.