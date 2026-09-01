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Začíná závod produkcí o peníze na filmové pobídky, čekací doba může být až dva roky

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Po cca pěti měsících Statní fond audiovize znovu otevírá příjem žádostí o zápis pobídkových projektů v mechanismu tzv. filmových pobídek (vratka části vynaložených nákladů na natáčení). Zápis byl pozastaven letos v březnu, když došlo k vyčerpání disponibilních finančních prostředků fondu. Nyní v mechanismu dochází k některým změnám, náročným na cash-flow. Do filmových pobídek by se
Začíná závod produkcí o peníze na pobídky, čekací doba může být až dva roky

Začíná závod produkcí o peníze na pobídky, čekací doba může být až dva roky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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