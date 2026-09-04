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Koblížky plněné marmeládou a pečené v troubě bez zbytečného smažení v oleji

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Když mám chuť na domácí koblížky, ale nechce se mi stát u hrnce s olejem, dělám je pečené v troubě. Jsou měkké, voňavé po másle, citronové kůře a vanilce, plním je marmeládou nebo povidly a doma zmizí ještě vlažné. Velká výhoda je jasná: méně nepořádku, žádné smažení a přitom výsledek, který působí poctivě a svátečně.
Obrázek k receptu na Koblížky plněné marmeládou pečené v troubě: Nadýchaná domácí klasika bez smažení a zbytečného oleje

Obrázek k receptu na Koblížky plněné marmeládou pečené v troubě: Nadýchaná domácí klasika bez smažení a zbytečného oleje

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Koblížky plněné marmeládou pečené v troubě: Nadýchaná domácí klasika bez smažení a zbytečného oleje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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