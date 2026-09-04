Koblížky plněné marmeládou a pečené v troubě bez zbytečného smažení v oleji

Když jsem zjistila, jak dobré jsou koblížky pečené v troubě, přestala jsem je smažit v tuku. U koblih je ho potřeba opravdu hodně a já se tomu raději vyhýbám. Tyhle jsou měkké, voňavé po másle, citronové kůře a vanilce, plním je marmeládou nebo povidly a doma mizí ještě vlažné. Výhoda je nasnadě: méně nepořádku, žádné smažení a přitom výsledek, který působí poctivě a svátečně.
Na tomhle receptu mě baví hlavně to, že si člověk užije všechno příjemné kolem
a vynechá tu část, kdy je kuchyň cítit olejem ještě druhý den. Těsto je koblih klasicky kynuté , jen o něco pohodlnější na zpracování. Dávám do něj trochu rumu, žloutek, rozpuštěné máslo a jemně nastrouhanou citronovou kůru. Po upečení nejsou koblížky fádní, mají hezkou vůni a vláčnou střídku.
Můj tip zní: Pokud máte doma hustší povidla, rozmíchejte je s lžičkou rumu nebo trochou horké vody. Náplň se pak lépe dávkuje a při plnění tolik netrhá těsto. Koblihy z trouby mají v domácí kuchyni své místo
Pečené koblihy nejsou žádná nouzovka. Naopak. V posledních letech si je doma oblíbilo hodně lidí právě proto, že odpadá smažení v tuku a práce je klidnější. V receptech se objevují různé poměry surovin i různé způsoby pečení. Někdo peče koblihy volně na plechu, jiný je dává do muffinové formy, aby držely pravidelný tvar. Recept na pečené koblížky s marmeládou
Doba přípravy: zhruba 30 minut Kynutí: asi 60 minut Délka pečení v troubě: 15 minut Počet porcí: přibližně 14 až 16 kousků Ingredience pro přípravu 500 g hladké mouky 300 ml vlažného mléka 25 g čerstvého droždí 40 g cukru krupice 1 sáček vanilkového cukru 1 žloutek 70 g rozpuštěného másla 1 špetka soli 1 lžíce rumu 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry 180 až 220 g husté marmelády nebo povidel 30 g rozpuštěného másla na potření po upečení 2 až 3 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy domácích koblížků z trouby
1. Do menší misky rozdrobte
droždí, přidejte lžičku cukru, asi 100 ml vlažného mléka a trochu mouky. Krátce promíchejte a nechte vzejít kvásek. Obvykle mu stačí 10 až 15 minut.
2. Do větší mísy dejte
hladkou mouku, zbytek cukru, vanilkový cukr, sůl a citronovou kůru. Přilijte vzešlý kvásek, zbytek mléka, žloutek, rum a nakonec rozpuštěné máslo.
3. Vypracujte hladké a pružné
kynuté těsto. Když se trochu lepí, nepřisypávejte hned moc mouky. Po několika minutách hnětení se většinou srovná. Hotové těsto přikryjte utěrkou a nechte kynout asi 45 až 60 minut, dokud viditelně nezdvojnásobí objem.
4. Vykynuté těsto přendejte na lehce pomoučněný vál a rozválejte na plát silný asi
1,5 cm. Sklenicí nebo kulatým vykrajovátkem vykrajujte kolečka.
5. Na polovinu koleček dejte doprostřed trochu
marmelády nebo povidel. Náplně nedávejte příliš, aby nevytekla. Okraje nechte volné.
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6. Přiklopte druhým kolečkem těsta a okraje dobře stlačte prsty. Pak každý kousek lehce zakulaťte v dlaních, aby kobliha držela tvar. Přeneste je na plech vyložený
pečicím papírem.
7. Připravené koblížky nechte ještě
10 až 15 minut dokynout. Mezitím rozehřejte troubu na 180 °C. To je teplota, která se u pečených koblih objevuje nejčastěji a mně se osvědčila nejvíc.
8. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
15 minut dozlatova. Některé trouby pečou rychleji, takže po 12 minutách už se vyplatí koblihy zkontrolovat. Povrch má být světlounce zlatý, ne tmavý.
9. Ještě horké koblížky potřete
rozpuštěným máslem. Díky tomu zůstanou měkčí a na povrchu příjemně zvláční. Nakonec je posypte moučkovým cukrem.
10. Podávejte nejlépe v den upečení, kdy jsou nejjemnější. Pokud něco zbyde, uložte je do dobře uzavřené nádoby nebo sáčku a snězte do
24 hodin. Druhý den je krátce ohřeju a jsou zase o poznání lepší. Foto: Cooky.cz, Koblížky z trouby Rady na závěr ke koblížkům z trouby Na náplň vybírejte spíš hustší marmeládu nebo povidla. Řidší džem při pečení rád uteče ven. Když chcete pravidelnější tvar, můžete těsto rozdělit i do muffinové formy. Tahle varianta se hodí hlavně tehdy, když pečete pro děti nebo na oslavu. Pokud máte rádi výraznější vůni, přidejte do těsta ještě špetku muškátového květu. Stačí opravdu maličko. Jestli chcete jemnější povrch, po potření máslem je na pár minut přikryjte čistou utěrkou. Dělám to hlavně v zimě, kdy doma víc topíme a pečivo rychleji osychá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková