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Tvarohové koblížky s pomerančovým nádechem, které se rozplývají na jazyku a mizí ještě teplé

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Tvarohové koblížky jsou přesně ten typ sladkého, který nevyžaduje troubu ani složité plánování. Těsto smícháte za pět minut, smažíte na arašídovém oleji a teplé obalíte v cukru.
Fotografie k tvarohovým koblihám

Fotografie k tvarohovým koblihám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Křehké tvarohové koblížky s vanilkovým aroma: Starý recept na smažené tvarohové těsto, které se táhne a voní jako u babičky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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