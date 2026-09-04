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Test vědomostí z cukrařiny a pečení: Pokud získáte alespoň 8/10 bodů, mohli byste si otevřít cukrárnuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pečení a cukrařina mají svůj vlastní jazyk. Znáte ho dostatečně dobře, abyste se v něm neztratili? Tento kvíz prověří vaše znalosti od základních surovin až po technologické postupy, které rozhodují o tom, jestli dort dopadne nebo ne.
Fotografie pařížského dortu
Zdroj: Foto: Tichý svět / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, pařížský dort
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- Český řetězec varuje zákazníky: Z regálů musely zmizet oblíbené konzervy, inspekce objevila problém
- Čum na drát je retro makový moučník z dětství, který ve vás vyvolá vlnu nostalgie a vzpomínek
- Zapomenutá pochoutka ze spíže: Slanečci naložení v oleji po domácku – dobrota na chleba i studený talíř
- Cikánské řezy jsou stará škola v nejlepším slova smyslu: Poctivý moučník, který neurazí na oslavě ani návštěvu
Test vědomostí z cukrařiny a pečení: Pokud získáte alespoň 8/10 bodů, mohli byste si otevřít cukrárnu
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