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Cuketové placičky se sýrem podávané s česnekovým dipem: Každé jejich křupnutí stojí za přebytek cuket ze zahrádky

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Léto a začátek podzimu u nás doma pravidelně znamenají jediné: cuketa je skoro všude. Právě tehdy dělám tyhle cuketové placičky nejčastěji, protože jsou rychlé, levné a skvěle zužitkují i větší kusy ze zahrady. Díky vyždímané cuketě, trochě brambor a strouhanému sýru mají pěkně křupavý okraj, ale uvnitř zůstávají vláčné.
Obrázek na recept na cuketové placičky

Obrázek na recept na cuketové placičky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na cuketové placičky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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