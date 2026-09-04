Cuketové placičky se sýrem podávané s česnekovým dipem: Každé jejich křupnutí stojí za přebytek cuket ze zahrádky

Léto a začátek podzimu u nás doma pravidelně znamenají jediné: je skoro všude. V tu dobu dělám tyhle cuketa cuketové nejčastěji. Jsou placičky rychlé, levné a syté a navíc bez problémů spotřebují i větší kusy cuket ze zahrady. Díky vyždímané cuketě, troše brambor a strouhanému sýru mají na okrajích křupavost, uvnitř ale zůstávají vláčné. A s jednoduchým česnekovým dipem mizí ze stolu skoro dřív, než dosmažím poslední várku.
Na tomhle receptu je pro mě nejlepší, že se dá snadno přizpůsobit tomu, co je zrovna po ruce. Jednou dám
víc sýra, jindy přidám do dipu , a když chci placičky o něco výraznější, sáhnu po kopr majoránce. Hodně udělá koření a taky správně vymačkaná cuketa. Když se tenhle krok neodbude, směs drží, jak má, a placky se na pánvi hezky opečou.
Můj tip: Cuketu po nastrouhání vždycky osolím a nechám ji pár minut pustit vodu. Pak ji vyždímám opravdu důkladně, klidně po hrstech. Je to maličkost, ale právě ta rozhodne, jestli budou placičky křupavé, nebo spíš měkké. Cuketa v kuchyni funguje lépe, než se zdá
Cuketové placky patří k jídlům, která zapadnou do běžné domácí kuchyně i do rychlého vaření po práci. V receptech se většinou opakuje stejný postup: nastrouhat, vyždímat, spojit s vejcem a trochou mouky a pak rychle opéct. Na tom stojí i různé obměny, které používají další domácí kuchařky, někde víc bylinek, jinde sýr nebo česnekový dip. Což je mimochodem praktické, protože se to dá měnit skoro bez omezení. Recept na křupavé domácí cuketové placičky
Tenhle recept dělám jako
rychlý oběd, lehkou večeři i teplou svačinu na druhý den. Nejraději je podávám ještě teplé s dipem a miskou rajčat nebo okurek.
Doba přípravy: 20 minut
Doba smažení: 15 až 20 minut
Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat na cuketové placky 2 hrnky nastrouhané cukety 2 ks vejce 1 ks menší cibule 2 ks menší brambory 1/2 hrnku hladké mouky 1/2 hrnku strouhaného sýra 2 stroužky česneku do směsi, volitelně 1 lžička soli nebo podle chuti 1/2 lžičky mletého pepře olej na smažení Suroviny na česnekový dip 80 g majonézy 80 g zakysané smetany 2 stroužky česneku 1 lžíce nasekaného kopru, volitelně sůl podle chuti Postup přípravy cuketových placiček s česnekovým dipem
1.
Cuketu nastrouhejte nahrubo, lehce ji osolte a nechte 5 až 10 minut stát. Potom ji opravdu důkladně vyždímejte. Čím méně vody ve směsi zůstane, tím lépe se placičky opékají.
2.
Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno nebo nahrubo podle toho, jakou strukturu máte rádi. Cibuli oloupejte a nastrouhejte nebo nakrájejte na úplně drobné kostičky.
3. Do větší mísy dejte vyždímanou
cuketu, nastrouhané brambory, cibuli, vejce a strouhaný sýr. Jestli chcete výraznější chuť, přidejte i prolisovaný česnek.
4. Směs osolte, opepřete a zasypte
hladkou moukou. Všechno dobře promíchejte. Těsto má být husté, držet na lžíci a nemělo by téct.
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5. Jestli se vám bude směs zdát moc řídká, přisypte ještě trochu
mouky. Když bude naopak příliš hustá, pomůže lžíce zakysané smetany nebo jedno malé vejce navíc. Záleží i na tom, kolik vody pustila cuketa.
6. Na pánvi rozehřejte vrstvu
oleje na střední teplotu. Lžící nabírejte směs, tvořte menší placičky a lehce je rozprostřete. Nesmažte je příliš prudce, aby se stihly propéct i uvnitř.
7.
Placičky opékejte z každé strany zhruba 3 až 4 minuty, až budou zlatavé a na povrchu křupavé. Hotové je odkládejte na talíř vyložený papírovou utěrkou.
8. Mezitím připravte
dip. Smíchejte majonézu, zakysanou smetanu, prolisovaný česnek, špetku soli a podle chuti i nasekaný kopr. Dip dejte aspoň na pár minut do chladu, chutě se hezky propojí.
9. Hotové
cuketové placičky podávejte ještě teplé s česnekovým dipem. Výborné jsou s čerstvou zeleninou, ale chutnají i studené druhý den. V lednici vydrží do 2 dnů, před podáváním je stačí krátce ohřát na pánvi nebo v troubě. Foto: Cooky.cz, recept na cuketové placky z trouby Rady na závěr Pokud chcete placičky výraznější, přidejte do směsi špetku majoránky nebo oregana. Tyhle bylinky se u cuketových placek objevují často a sedí jim. Strouhaný sýr pomáhá nejen chuti, ale i barvě. Nejčastěji sahám po eidamu, funguje ale i gouda nebo trochu parmazánu. Menší placičky se obracejí snáz než velké. Když spěchám, dělám je raději menší a mám klid. Chcete zkusit obměnu? Část dipu můžete nahradit bílým jogurtem. Bude lehčí a s koprem působí svěže, hlavně v horkých dnech.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková