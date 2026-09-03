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Zapečené brambory s cibulí a tofu: Poctivé jídlo z jednoho pekáče, které překvapí i zarytého masožravce

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Zapečené brambory s cibulí a tofu jsou u nás doma klasika, která se na stůl dostane vždy, když nechci trávit hodiny u sporáku. Vrstvený pekáč s křupavou cibulkou, měkkými bramborami a sójovými špekáčky se postará o sytý oběd nebo večeři pro tři osoby.
Fotografie k zapečeným bramborám s tofu

Fotografie k zapečeným bramborám s tofu

Zdroj: Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Zapečené brambory s cibulí a tofu: Poctivé jídlo z jednoho pekáče, které překvapí i zarytého masožravce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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