Zapečené brambory s cibulí a tofu: Poctivé jídlo z jednoho pekáče, které překvapí i zarytého masožravce

Přiznám se,
jsem dlouho v obchodě brala spíš jako věc, kolem které projdu. tofu Bez výčitek. Působilo na mě mdle, trochu suše a taky jako náhražka, která slibuje víc, než pak na talíři předvede. Jenže jednou jsem ho dala do pekáče s bramborami, spoustou cibule a sójovými . K tomu paprika, kmín, trochu oleje a šťáva, kterou si všechno pustí samo. A najednou to nebylo špekáčky žádné kompromisní jídlo. Na pohled obyčejný plech, ale chuťově překvapivě pevný.
Tento recept je příjemný hlavně tím, že se kolem něj nemusí moc kroužit. Žádná
bokem, žádné předvařování brambor, žádný kuchařský trik, který se tváří důležitěji než samotné jídlo. omáčka Brambory se nakrájí, cibule taky, přidá se tofu, špekáčky, olej a koření. Pak už pracuje trouba.
Můj tip zní: Cibuli nechte na větší plátky. Když ji nasekáte nadrobno, v troubě se spíš připálí, než aby jídlu pomohla. Silnější kusy změknou, zesládnou a místy se dostanou skoro ke karamelizaci. Při 200 stupních pustí šťávu, která zvlhčí spodní vrstvu brambor a pekáč pak nepůsobí suše. Recept na zapečené brambory s cibulí, tofu a sójovými špekáčky
Z tohoto množství připravíte
tři pořádné porce. Brambory i cibule jdou do pekáče syrové, takže práce před pečením není dlouhá. Celková délka přípravy: přibližně 70 minut Počet porcí: 3 Ingredience k přípravě
Základ pekáče: 4 až 5 středně velkých brambor 4 velké cibule 180 g lahůdkového tofu 200 g sójových špekáčků
Koření a tuk: mletá červená paprika, sladká nebo pálivá podle chuti mletý kmín oregano sůl olej na promíchání
Podávání: kečup, hořčice, strouhaný křen Postup přípravy zapečených brambor s tofu a špekáčky ze sóji
1.
Předehřejte troubu na 200 stupňů. Pekáč vyložte pečicím papírem. Je to maličkost, ale při mytí se pozná. Brambory se navíc tolik nepřichytí ke dnu.
2.
Brambory oloupejte a nakrájejte na plátky silné asi půl centimetru. Úplně tenké plátky se při delším pečení snadno rozpadnou, silnější drží tvar lépe. Dejte je do pekáče jako první vrstvu.
3.
Cibuli oloupejte a nakrájejte také na plátky. Rozložte ji na brambory, klidně trochu ledabyle, není to gratin do restaurace. V troubě změkne, zezlátne a pustí sladkou šťávu. Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Zapečené brambory s cibulí a tofu: Poctivé jídlo z jednoho pekáče, které překvapí i zarytého masožravce
4.
Lahůdkové tofu nakrájejte na kostičky a nasypte ho na cibuli. Proti běžnému pevnému tofu je jemnější, takže po upečení nepůsobí tolik suše a uprostřed zůstane měkké.
5.
Sójové špekáčky nakrájejte na kolečka nebo menší kousky a rozhoďte je navrch. Při pečení se lehce opečou a dodají celému pekáči výraznější, lehce uzenou chuť.
6. Všechno
polijte olejem, osolte a přidejte mletou červenou papriku, kmín a oregano. Pak obsah pekáče dobře promíchejte, aby koření nezůstalo jen v jednom rohu. Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Zapečené brambory s cibulí a tofu: Poctivé jídlo z jednoho pekáče, které překvapí i zarytého masožravce
7. Pekáč dejte do vyhřáté trouby a
pečte 50 až 55 minut na 200 stupňů. Zhruba v polovině pečení ho promíchejte, nebo aspoň zkontrolujte spodek, jestli se brambory nezačínají chytat.
8. Hotovo je, když jsou brambory měkké i uprostřed a povrch má zlatavou barvu. Servírujte rovnou z pekáče, ideálně s kečupem, hořčicí nebo strouhaným křenem.
Tipy redakce: Výběr tofu: Lahůdkové tofu se do tohoto pekáče hodí víc než klasické pevné. Je jemnější a při pečení méně vysychá. Pokud chcete silnější chuť, použijte uzené tofu. Jídlu dá hlubší tón, trochu směrem ke slanině. Rovnoměrné koření: Koření přidávejte až po oleji. Na suchých bramborách se paprika nebo oregano snadno připálí a zhořknou. V oleji se lépe roznesou a chuť se během pečení dostane do celého pekáče. Variace bez špekáčků: Když sójové špekáčky zrovna nemáte, nahraďte je nakrájenou paprikou nebo cuketou. Pekáč funguje i jen s tofu a zeleninou, podobně jako řada jednoduchých vegetariánských jídel.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem Recepty pre život