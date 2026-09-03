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Míša řezy jako ze starého sešitu: Vláčné, svěží a připravené pro celou rodinu

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Míša řezy jsou přesně ten moučník, který se v rodině ztratí rychleji, než stihnete uvařit kávu. Kakaový korpus, poctivý tvarohový krém a tenká čokoládová vrstva fungují už desítky let a pořád není moc co vylepšovat. Jen je dobré vědět pár pravidel předem, jinak se krém umí urazit.
Fotografie k míša řezům

Fotografie k míša řezům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Retro, které nestárne: Míša řezy s vláčným kakaovým korpusem, tvarohovou vrstvou a čokoládovou polevou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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