Kdo si schoval tuto zakázanou věc, dostane dnes od sběratelů 15 000 Kč

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Když se doma pustíte do úklidu starých skříní nebo třídíte pozůstalost po prarodičích, málokdy čekáte, že mezi zaprášenými věcmi narazíte na skutečné bohatství. Přesto se to stává. Gramofonové desky z osmdesátých let, které tehdy nesměly oficiálně vycházet nebo rychle zmizely z pultů, se dnes mění v horko vyhledávané sběratelské kousky.
Pokud váš otec nebo dědeček v dobách totality riskoval a ukryl si doma zahraniční či zakázaný vinyl, možná teď držíte v ruce předmět za desetitisíce korun. Vinylový boom posledních let vyšrouboval ceny vzácných nahrávek do neuvěřitelných výšin. A existuje jedno konkrétní album, po kterém sběratelé přímo šílí.
Písně, které nesměly znít
Srpen 1968 přinesl do Československa tanky a zklamání. Společnost se propadla do beznaděje a umělci hledali způsob, jak vyjádřit bezmoc i vzdor. Právě v této atmosféře vzniklo album plné syrové poezie, které se stalo symbolem zmařených nadějí celé generace. Šlo o nahrávku písničkáře Karla Kryla s názvem Bratříčku, zavírej vrátka.
Vydavatelství Panton stihlo v roce 1969 vydat mono verzi s legendárním obalem – fotkou plačícího chlapce od Josefa Koudelky. Hudební kritik Jiří Černý tehdy působil jako producent a napsal průvodní text na obal. Jenže s nástupem normalizace udeřila cenzura naplno. Deska okamžitě zmizela z obchodů a většina nákladu skončila rozřezaná na cirkulárkách.
Jen hrstka lidí stihla vinyl vykoupit a bezpečně ukrýt. Ti, kdo si jej schovávali ve skříni a chránili před vlhkostí, dnes vlastní raritu za tisíce korun. Ale to není všechno. Ještě dramatičtější příběh a vyšší hodnotu mají exempláře, které se do Československa dostaly úplně jinou cestou.
Pašované desky ze Švédska za desítky tisíc
Karel Kryl po emigraci do západního Německa v tvorbě pokračoval. Jeho písně se do vlasti pašovaly ilegálně, často s obrovským rizikem. Klíčovou roli sehrál Jiří Pallas, který ve Švédsku založil exilové vydavatelství Šafrán 78 (ideově ve spolupráci s Jaroslavem Hutkou). Pod touto značkou vyšel Bratříček v roce 1980 znovu – tentokrát na skandinávské půdě.
Dovézt takovou desku přes hranice znamenalo hazard se životem. Pokud celníci našli u cestovatele exilový vinyl, následovaly výslechy a tvrdé postihy. Přesto se stovky kusů propašovaly. Lidé si je tajně přehrávali, nahrávali na kazety a originály ukrývali za falešnými stěnami nábytku nebo zazděné ve skrýších.
Dnes se tato odvaha vyplácí. Švédská vydání Šafrán 78 se na aukčních portálech typu Aukro běžně draží za 7 000 až 15 000 korun. Rozhodující je stav – zvuková drážka nesmí být poškozená nešetrnou jehlou a obal by neměl nést stopy plísně nebo neodborných oprav lepicí páskou.
Zvláštní kapitolu tvoří kompletní sety. Pokud se k vinylu zachovaly všechny původní přílohy, textové sešity a plakáty, ceny v aukcích dokážou přesáhnout i 40 000 korun. Jde o skutečné historické dokumenty, které si sběratelé hlídají jako oko v hlavě.
Ne každá nalezená deska s Krylovým jménem ale znamená výhru. Po roce 1989 přišly rozsáhlé reedice – v roce 1990 i později kolem roku 2015 pod hlavičkou Supraphonu. Tyto novodobé verze mají hodnotu běžných LP desek, tedy 400 až 600 korun. Pro poslech skvělé, pro sběratele nezajímavé.
Klíčem k rozpoznání pokladu je prohlídka středové etikety na vinylu a vyražených čísel v matrici u doběhové drážky. Pokud tam najdete švédské popisky, logo Šafrán 78 nebo původní pantonovskou značku z konce šedesátých let, máte před sebou cenný kousek. V takovém případě desku neodborně nečistěte, nevystavujte slunci a nechte její hodnotu stanovit odborníkem.
Zdroje článku: Wikipedie, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková