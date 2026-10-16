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Kdo si schoval tuto zakázanou věc, dostane dnes od sběratelů 15 000 Kč

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Starý vinyl z půdy může být skutečným pokladem. Zejména jedno album, které komunisté stáhli z prodeje a nechali zničit, dnes sběratelé zoufale hledají.
Kdo si schoval tuto zakázanou věc, dostane dnes od sběratelů 15 000 Kč

Kdo si schoval tuto zakázanou věc, dostane dnes od sběratelů 15 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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