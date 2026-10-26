Lidstvo vyhubilo jednu z nejhorších nemocí dějin. Proč její virus stále uchováváme?

Den, kdy skončila dlouhá cesta jedné nemoci
Dne 26. října 1977 byl v Somálsku rozpoznán případ pravých neštovic u nemocničního pracovníka Aliho Maowa Maalina. Stal se posledním známým člověkem, který se nemocí nakazil přirozenou cestou.
Tehdy ale nikdo nemohl z jediného případu okamžitě vyhlásit konec epidemické hrozby. Následovalo důkladné sledování kontaktů a ověřování, zda se virus dál nešíří.
Světová zdravotnická organizace nakonec eradikaci schválila v roce 1980. Byl to mimořádný úspěch veřejného zdravotnictví: člověk dokázal odstranit z přirozeného oběhu jednu z nejobávanějších infekcí vůbec.
Ali Maow Maalin působil jako pracovník provádějící očkování, i když on sám nebyl úspěšně očkován. Dne 22. října 1977 se nakazil poté, co přišel do styku se dvěma dětmi trpícími touto nemocí. Z onemocnění se nakonec uzdravil.
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Proč byly pravé neštovice tak ničivé
Pravé neštovice vyvolával virus variola. Šířil se především blízkým kontaktem s nemocným člověkem a infekčními kapénkami. Po inkubační době se objevovala vysoká horečka, výrazná slabost a následně typická vyrážka, která postupovala do puchýřků a strupů.
Zatímco část nakažených přežila, u nejzávažnější a historicky rozšířené formy variola major se smrtnost často pohybovala kolem třiceti procent. Riziko však záviselo na podobě onemocnění a podmínkách populace. I přeživším mohly zůstat hluboké jizvy a někdy trvalé poškození zraku.
Nemoc, která měnila rodiny i dějiny
V dobách před moderním očkováním se pravé neštovice vracely ve vlnách a zasahovaly celé komunity. Zvláště ničivé byly při zavlečení do populací bez předchozí imunity. Historikové proto sledují jejich vliv na demografii, obchod i dobývání nových území, mimo jiné v Americe.
Není však správné připisovat všechny historické populační katastrofy jedinému viru; současně se šířily i jiné infekce a působilo násilí a rozvrat společností. Síla neštovic spočívala v jejich schopnosti vážně poškodit i zdánlivě zdravého člověka a v tom, že po generace nebyla dostupná moderní léčba.
Jak se podařilo porazit virus, který nepřestával zabíjet
Zlom přišel díky očkování. Edward Jenner koncem 18. století ukázal, že ochranu proti pravým neštovicím lze získat využitím příbuzné infekce, později se rozvinuly bezpečnější a systematičtější očkovací postupy. Světový eradikační program však nestál jen na masovém podávání vakcíny.
Zásadní bylo vyhledávání nemocných, rychlé dohledávání kontaktů a cílené očkování lidí v okolí ohniska. Právě kombinace vakcíny a epidemiologické práce umožnila virus postupně vytlačit ze všech oblastí, kde se přirozeně šířil.
Proč se pravé neštovice daly vymýtit a jiné nemoci ne
Virus variola měl jednu vlastnost, která eradikaci výrazně pomáhala: jeho přirozeným hostitelem je člověk. Neexistuje známý trvalý přírodní zvířecí rezervoár, z něhož by se pravé neštovice neustále vracely. Zároveň nemoc často vyvolávala rozpoznatelné příznaky, což umožňovalo vyhledávat ohniska.
Ani tato kombinace by nestačila bez mezinárodní spolupráce a vakcíny. U nemocí s mnoha zvířecími hostiteli, častými bezpříznakovými infekcemi nebo vysokou proměnlivostí původce je podobný cíl mnohem složitější.
Poslední přirozený případ nebyl posledním případem vůbec
Přesnost dat je zde důležitá. V roce 1978 došlo v britském Birminghamu k laboratorní nákaze pravými neštovicemi, která vedla k úmrtí jedné ženy. Proto označujeme Maalinův případ z roku 1977 jako poslední známou přirozeně vzniklou nákazu, nikoli poslední případ v dějinách bez dalšího vysvětlení.
Birminghamská nehoda se zároveň stala varováním, že původce uchovávaný v laboratoři vyžaduje mimořádně přísná pravidla. Oznámení eradikace neznamenalo, že fyzicky zmizely všechny vzorky viru.
Kde je virus dnes a proč ho svět nezničil
Oficiálně schválené živé zásoby viru variola jsou soustředěny ve dvou vysoce zabezpečených pracovištích: v americkém CDC v Atlantě a v ruském výzkumném centru VECTOR.
Světová zdravotnická organizace jejich uchovávání mezinárodně sleduje. Smyslem není běžná laboratorní zvědavost. Důvodem je vývoj a ověřování diagnostiky, vakcín a antivirotik pro případ mimořádné bezpečnostní události.
Rozhodnutí je dlouhodobě sporné: část odborníků prosazuje definitivní zničení zásob, jiní upozorňují, že zachování kontrolovaných vzorků může pomoci připravenosti na mimořádné situace.
Světové zdravotnické shromáždění v roce 2024 další uchovávání pod přísným dohledem podpořilo; otázku má znovu přezkoumat v roce 2029.
Mohly by se vrátit?
Přirozený návrat pravých neštovic se nepovažuje za běžně očekávaný scénář, protože virus už mezi lidmi necirkuluje. Diskutovaná rizika se týkají především nehody při práci s uchovávaným materiálem nebo úmyslného zneužití.
Odborníci navíc sledují obecný pokrok syntetické biologie, který komplikuje úvahy o tom, zda by pouhé zničení oficiálních vzorků odstranilo každé budoucí riziko. To ale neznamená, že by se nyní očekávala epidemie. Jsou to důvody k připravenosti veřejného zdravotnictví, nikoli k osobní panice.
Co kdyby se infekce přesto znovu objevila
Dnešní svět by se potýkal se závažným problémem: rutinní očkování proti pravým neštovicím bylo po eradikaci v mnoha zemích ukončeno, takže velká část populace nemá cílenou očkovací ochranu.
Na druhou stranu existují strategie reakce, zásoby vakcín v některých státech, diagnostické metody a vyvinutá antivirotika. Rozhodující by bylo rychlé rozpoznání případu, izolace nemocných, dohledání kontaktů a zásah orgánů veřejného zdraví. Konkrétní postup by vždy určovali odborníci podle situace.
Historie neštovic tak končí zvláštním paradoxem: úspěch očkování nás zbavil pravidelných epidemií, ale připravenost na velmi nepravděpodobný návrat vyžaduje, abychom na nemoc odborně nezapomněli.
Zdravotní upozornění: Článek má popularizační a historický charakter a nenahrazuje doporučení lékaře ani orgánů veřejného zdraví. Pravé neštovice jsou eradikované; při podezření na závažné infekční onemocnění se řiďte aktuálními pokyny zdravotnických autorit. Text není návodem k samodiagnostice ani k očkování na vlastní žádost.
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Zdroje: Kód Enigma [1], WHO – Smallpox overview [2], WHO – Smallpox questions and answers [3], WHO – Advisory Committee on Variola Virus Research [4], CDC – About Smallpox [5]. img ai generated