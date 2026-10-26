Obří česká firma zkrachovala. Zaměstnanci hromadně čerpají nemocenskou

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Regály s krmivy, pelíšky a hračkami pro psy a kočky patřily v nákupních centrech k jistotě. Právě dnes ale PetCenter prochází nejtěžším obdobím své existence. Slevové bannery, zavírané pobočky a zprávy o nespokojených zaměstnancích naznačují, že za fasádou známé značky se odehrává dramatický boj.
Slevy až 60 procent a zavřené dveře poboček
Zákazník si změny všimne nejdřív v prodejně. Firma postupně uzavírá dlouhodobě ztrátové pobočky. Tam, kde vyprší nájemní smlouva nebo provoz nedává smysl, se doprodává zboží za ceny nižší až o 60 procent. Na sociálních sítích kolují videa s upozorněním na výprodeje a lidé si rádi přijdou na levnější nákup. Pro samotný podnik je to ale důsledek velmi nepříjemné situace.
Napětí se přelilo i k lidem za pultem. Vedení tvrdí, že výplaty chodí v plné výši. Kvůli nedostatku hotovosti však dorazí na účty o několik dní později, než byl personál zvyklý, a firma se snaží stihnout zákonnou lhůtu do konce měsíce. Navíc byly pozastaveny nenárokové odměny i plošné bonusy, což pochopitelně vyvolalo nevoli.
A v téhle atmosféře se objevil jev, který zaskočil i samotný management. Na řadě poboček nastoupilo na nemocenskou nezvykle mnoho lidí současně. Vedení zdůrazňuje, že právo na pracovní neschopnost nezpochybňuje u nikoho, kdo má opravdové zdravotní potíže. Zároveň ale otevřeně vyslovilo podezření, že tak masivní souběh nemusí být náhoda, nýbrž předem domluvená akce.
Čísla, nájmy a podnět pro úřady
Slovo krach se v médiích objevuje často, jenže formálně je situace jiná. Společnost se nachází v moratoriu, tedy v dočasné zákonné ochraně před věřiteli. Nikdo na ni hned neposlal exekutory a vedení získalo čas na vyjednávání. Řetězec dlouhá léta patřil miliardáři Tomáši Chrenkovi ze skupiny AGEL, později jej převzal krizový manažer a jednatel Petr Vinklář. Ten se snaží s věřiteli i majiteli nemovitostí domluvit nové podmínky, aby se firma vyhnula úpadku.
Potíže nevznikly přes noc. První vážné signály přišly dříve ze slovenského trhu a odtud se přelily do Česka. Hospodaření bylo dlouhodobě ve ztrátě: jen za rok 2024 dosáhla 278 milionů korun a výsledky za další rok podle vedení nevypadají o moc lépe. Celkové závazky společnosti PetCenter CZ podle insolvenčního návrhu přesahují 765 milionů korun.
Hlavní příčinu vidí Vinklář v neudržitelně nastavených nájmech v nákupních centrech. Velká střediska přinášejí vysokou návštěvnost, jenže ceny za pronájem vyrostly tak, že na ně tržby z krmiv a chovatelských potřeb nestačily. Řada poboček vydělala méně, než kolik pohltily fixní platby za prostory.
Reakce vedení na hromadné neschopenky byla tvrdá. Firma podala podnět České správě sociálního zabezpečení, aby prověřila, zda lidé dodržují léčebný režim a zdržují se na uvedených adresách. V souvislosti s podezřením na organizovaný postup padlo také trestní oznámení. Zda došlo k protiprávnímu jednání, nebo šlo o vyhrocenou reakci na stres a špatné podmínky, musí zjistit úřady a policie.
Co čeká řetězec i zákazníky
PetCenter stojí na rozcestí. Rozhodující budou příští týdny a jednání s pronajímateli i věřiteli. Pokud se podaří dohodnout nižší nájemné a splátkové kalendáře, může řetězec přežít v osekané, ale stabilnější podobě. Zákazníci se zatím budou potkávat s výprodeji a zavřenými pobočkami, zatímco zbývající personál doufá v klid a pravidelné výplaty. Zaslouží si firma druhou šanci, nebo jde o varování pro celý model nákupních center?
Zdroje článku: centrum.cz, TN.cz, tiscali.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková