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Obří česká firma zkrachovala. Zaměstnanci hromadně čerpají nemocenskou

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Obří česká firma zkrachovala. Zaměstnanci hromadně čerpají nemocenskou

Obří česká firma zkrachovala. Zaměstnanci hromadně čerpají nemocenskou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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