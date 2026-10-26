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KVÍZ: Umělá inteligence už mění svět. Víte, co všechno dnes dokáže a kde má své limity?

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Umělá inteligence se stala neodmyslitelnou součástí moderního světa a neustále posouvá hranice toho, co je možné. Od chytrých asistentů po autonomní vozidla - její vliv roste. Víte, jak dobře se v tomto fascinujícím oboru orientujete a jaké má AI možnosti? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.
KVÍZ: Umělá inteligence už mění svět. Víte, co všechno dnes dokáže a kde má své limity?

KVÍZ: Umělá inteligence už mění svět. Víte, co všechno dnes dokáže a kde má své limity?

Zdroj: Jirsak / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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