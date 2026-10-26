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Čtyřikrát byl jediný míč od vyřazení. Musetti nakonec vyhrál celý turnaj a ukončil čtyřleté čekání

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Dennívýzva
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Lorenzo Musetti byl v sobotu v Lyonu čtyřikrát jediný míč od toho, aby pro něj turnaj skončil. Proti Flaviu Cobollimu však všechny mečboly odvrátil, zápas otočil a o den později porazil Taylora Fritze 6:3, 6:4. Přišel tak první titul italského tenisty od roku 2022 a konec série sedmi prohraných finále. Někdy rozhodne o vítězi turnaje několik okamžiků, v nichž se zdá, že už má po všem.
Čtyřikrát byl jediný míč od vyřazení. Musetti nakonec vyhrál celý turnaj a ukončil čtyřleté čekání

Čtyřikrát byl jediný míč od vyřazení. Musetti nakonec vyhrál celý turnaj a ukončil čtyřleté čekání

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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