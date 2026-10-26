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Ani Tchibo, ani Jacobs. Odborníci vyhlásili nejlepší kávu v Česku

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Slepá degustace zrnkových káv zbořila představu, že více zaplacená znamená lépe chutnající. Vítěz je jinde, než čekáte.
Ani Tchibo, ani Jacobs. Odborníci vyhlásili nejlepší kávu v Česku

Ani Tchibo, ani Jacobs. Odborníci vyhlásili nejlepší kávu v Česku

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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