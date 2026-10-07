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Jak vyčistit kolečka kancelářské židle bez rozebírání

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Kolečka kancelářské židle během používání zachytávají prach, vlasy, chlupy i drobky. Nečistoty se postupně namotávají kolem jejich os a židle pak začne drhnout, špatně se posouvá nebo vydává nepříjemné zvuky. Přitom není nutné kolečka složitě demontovat. Existuje jednoduchý způsob, jak je vyčistit přímo na židli a vrátit jim hladký pohyb.
židle

židle

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:00

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