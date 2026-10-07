Jak vyčistit kolečka kancelářské židle bez rozebírání

Kolečka kancelářské židle během používání zachytávají prach, vlasy, chlupy i drobky. Nečistoty se postupně namotávají kolem jejich os a židle pak začne drhnout, špatně se posouvá nebo vydává nepříjemné zvuky. Přitom není nutné kolečka složitě demontovat. Existuje jednoduchý způsob, jak je vyčistit přímo na židli a vrátit jim hladký pohyb.
Odstranění vlasů a namotaných nečistot
Židli položte opatrně na bok nebo ji otočte tak, abyste měli ke kolečkům dobrý přístup. Největším problémem bývají dlouhé vlasy, chlupy a nitě, které se zachytávají kolem osiček. Pomůže ostrý hrot nůžek, pinzeta nebo starý hřebínek. Namotané nečistoty opatrně nadzvedněte a postupně vytáhněte. Není potřeba nic páčit ani kolečko násilím otáčet.
Na prach a drobné nečistoty následně použijte starý zubní kartáček. Jeho malé štětiny se dostanou i do míst, kam se běžným hadříkem nedostanete. Pokud máte po ruce vysavač s úzkou hubicí, můžete jím uvolněný prach rovnou odsát.
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S mastnotou si poradí saponát a teplá voda
Na kolečkách se kromě prachu často usazuje také mastný povlak. Do misky s teplou vodou přidejte několik kapek běžného prostředku na nádobí a namočte do roztoku hadřík. Dobře ho vyždímejte a kolečka postupně otírejte. Na zaschlé nečistoty můžete roztok nanést starým zubním kartáčkem a chvíli nechat působit.
Důležité je nepřelévat kolečka vodou. Ta by mohla zatéct do mechanismu a způsobit jeho zbytečné opotřebení. Po vyčištění proto všechny části důkladně otřete suchým hadříkem a nechte je před používáním úplně vyschnout.
Foto: Pixabay
Jak ověřit, že je vše provedeno správně
Po odstranění nečistot několikrát každým kolečkem ručně otočte. Pokud se pohybuje volně a bez drhnutí, máte hotovo. Když se židle stále špatně posouvá, zkontrolujte především prostor kolem osičky, kde může být ukrytý další namotaný vlas nebo chlup.
Takové rychlé čištění se vyplatí zopakovat alespoň několikrát do roka. Kolečka kancelářské židle pak zůstanou pohyblivá, nebudou zbytečně zatěžovat podlahu, a především nebude nutné kvůli běžné údržbě židli rozebírat.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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