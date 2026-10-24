Kuriózní krimi případy: Učitel autoškoly vyšetřoval ženu polévkovou lžící, vlak v kovošrotu a prodej Karlštejna Američanovi

Historie tuzemské kriminality nezahrnuje pouze mediálně známé násilné činy ale i ty kuriózní. Policejní a soudní archivy dokumentují události vymykající se běžné praxi svým provedením nebo naprostou drzostí pachatelů. Patří k nim nepozorovaný přesun parních strojů po železnici, fingovaná natáčení celovečerních filmů i vražda spáchaná devadesátiletým obyvatelem domova důchodců.
Zloděj odvezl vlak do pražského kovošrotu
V roce 1995 odcizil vlakvedoucí z lokomotivního depa v Havlíčkově Brodě tři parní lokomotivy. Tyto historické stroje připojil k elektrické lokomotivě, se kterou bez povolení projel trať až do Prahy. Podle platných drážních instrukcí měl zastavit v každé stanici. Nikdo z obsluhy železnice jízdu nepřerušil. Vlakvedoucí parní stroje úspěšně dovezl na místo určení, kde je prodal pražskému kovošrotu za 809 127 korun. Trestní stíhání úřady zastavily pro nedostatek důkazů.
Obří rozměry měla také krádež v únoru 2000 na odpočívadle dálnice D1 u Domašova. Zloděj využil chvíle, kdy se řidič nevěnoval svému vozu. Z místa odcizil celý kamion značky DAF naložený žvýkačkami. Způsobenou škodu majitel vyčíslil na osm milionů korun.
Falešný lékař ordinoval polévkovou lžící
Za existence Československa zazvonil v Bratislavě šestadvacetiletý opilý učitel autoškoly u náhodného rodinného domku. Mladým manželům se představil jako lékař provádějící preventivní gynekologické vyšetření matek. Majitelé domu ho pozvali dovnitř. Muž si vyžádal polévkovou lžíci, se kterou vyšetřoval čtyřiadvacetiletou ženu za přítomnosti jejího manžela. Matka tří dětí na jeho chování nezpozorovala nic podezřelého, ačkoli vyšetření trvalo přes deset minut. Soud pachatele potrestal desetiprocentními srážkami z platu na sedm měsíců.
Podobný případ řešila policie v roce 1999 v Olomouci. Třicetiletý lesník vstoupil do budovy zdejší fakultní nemocnice, oblékl si lékařský plášť a zamířil přímo na gynekologické oddělení. Zde vyšetřil jednu z pacientek, budovu opustil a odjel vozem značky Škoda. Policie ho stíhala za poškozování cizích práv.
Prodej Karlštejna zajistil pražský kompars
Mezi známé historické podvody patří předválečný prodej hradu Karlštejn. Harry Jelínek si pro svůj plán najal početný kompars z pražského podsvětí. Svou oběť v podobě solventního občana ze Spojených států amerických dovezl přímo na hrad. Komparsisté zde vytvořili přesvědčivou iluzi Jelínkova služebnictva. Podvodník za tento čin nikdy nestanul před soudem. Krátce po druhé světové válce uprchl před hrozícím stíháním za kolaboraci s gestapem.
V 50. letech 20. století dorazil do Čachtic muž vydávající se za režiséra. Z místních obyvatel sestavil herecké obsazení a několik týdnů s nimi natáčel scény k údajnému filmu Čachtická paní. V kameře celou dobu chyběl filmový pás. Jeden z amatérských herců si nechal vytrhnout přední zuby kvůli věrohodnosti své role. Falešný filmař z místa nakonec zmizel a zanechal v místních podnicích vysoké nezaplacené účty.
Nejdražší oběd stál miliony korun
Ztráty obrovských majetků se odehrály přímo v prostorách běžných restaurací. Předposlední federální premiér Marián Čalfa přišel během večeře o kufřík z pštrosí kůže v hodnotě šedesáti tisíc korun. Uvnitř zavazadla se nacházelo čtyřicet akcií bankovní instituce, jejichž celková hodnota činila čtyřicet milionů korun.
V červnu 1997 obědval čtyřiapadesátiletý muž v jídelně řeznictví v Praze. Během jídla mu neznámý pachatel odcizil koženou tašku. Uvnitř se nacházely osobní doklady a tři čtvrtě milionu korun v hotovosti. Zloděj podle dobového tisku využil momentu, kdy muž plně věnoval svou pozornost konzumaci jídla.
Zločincem se stal obyvatel domova důchodců
V listopadu 1997 vyšetřovala policie vraždu v domově důchodců v Hodoníně. Devadesátiletý Václav Snopek zde usmrtil čtyřiasedmdesátiletou ženu jednou ranou nožem přímo do srdce. Zločin následoval po sdělení oběti, že s útočníkem nechce udržovat důvěrnější vztah.
Rekord v celkové délce pobytu za mřížemi zaznamenala justice u muže z Řícmanic na Brněnsku. V roce 1990 si ve věku sedmačtyřiceti let odpykával svůj desátý trest. V nápravných zařízeních do té doby strávil téměř dvaadvacet let. V lednu téhož roku se dostal na svobodu díky rozsáhlé amnestii a ihned po propuštění začal vykrádat obchody. Jedenáctý den na svobodě narazil po vloupání do řeznictví na vojenskou policejní hlídku a během pronásledování zastřelil vojáka. Soud mu za vraždu uložil dalších třiadvacet let odnětí svobody.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (blesk, kriminalistika.eu, prazsky.denik).