Windows 11 běžně zabírá desítky procent RAM. Nadšenec ho osekal na pouhých 2,5 GB a ukázal, jak na to

Dne 6. října 2026 se na sociální síti X objevil screenshot, který okamžitě zaujal technologickou komunitu. Uživatel @soyaakinohara6 na něm ukázal Správce úloh, podle kterého systém využíval pouhých 2,5 GB RAM. Šlo o počítač s procesorem AMD Ryzen 5 3500 a 16 GB operační paměti DDR4, na němž běžel Windows 11 ve verzi 26H2. Nebyla přitom spuštěna žádná aplikace.
Autor příspěvku vysvětlil, že k tak nízké spotřebě dospěl instalací systému pomocí nástroje Rufus, odstraněním zbytečných předinstalovaných aplikací a použitím blíže nespecifikované „jiné verze“ Windows, na kterou následně nainstaloval aktualizaci 26H2. Hodnota 2,5 GB je extrémním výsledkem dosaženým na konkrétní upravené sestavě, nikoli běžnou spotřebou systému po standardní aktualizaci. Přesto poukazuje na důležitou skutečnost: značnou část paměťové zátěže Windows netvoří samotné jádro systému, ale také předinstalované aplikace, doplňkové služby a další komponenty.
Proč Windows 11 běžně zabírá desítky procent RAM
Výraz „desítky procent“ není přehnaný. V komunitním vlákně na Microsoft Community Hub uživatelé počítačů s 16 GB RAM popisují spotřebu 6 až 8 GB krátce po spuštění systému. To odpovídá přibližně 40 až 50 procentům dostupné paměti. V odpovědích na Microsoft Q&A se objevují i orientační hodnoty 8 až 10 GB u počítačů se 16 GB RAM a 4 až 6 GB u strojů s 8 GB RAM, a to bez spuštěných aplikací. U notebooků s pouhými 8 GB paměti tak může spotřeba v nečinnosti dosahovat až 70 procent.
Neznamená to automaticky, že je se systémem něco v nepořádku. Windows dynamicky využívá paměť pro mezipaměť a systémové služby, aby aplikace mohly reagovat rychleji. Část obsazené paměti lze v případě potřeby uvolnit. Na pozadí však mohou běžet také OneDrive, Outlook, Teams, Copilot, widgety s novinkami, reklamní doporučení v nabídce Start a další komponenty. Některé z nich přitom uživatel vůbec nepotřebuje. Právě zde se otevírá prostor pro snížení spotřeby RAM.
Co přesně Rufus umí a kde končí ověřené kroky
Rufus je bezplatný nástroj, který umožňuje vytvořit zaváděcí USB disk z instalačního obrazu Windows ve formátu ISO. Při vytváření instalačního média nabízí funkci „Windows User Experience“, prostřednictvím které lze upravit některá výchozí nastavení instalace:
- Obejít požadavky na 4 GB RAM, Secure Boot a TPM 2.0
- Přeskočit povinné přihlášení k účtu Microsoft
- Omezit některé výzvy ke sběru diagnostických dat a vytvořit místní uživatelský účet
- Převzít regionální nastavení z počítače, na kterém se instalační médium vytváří
- Vypnout automatické šifrování disku pomocí BitLockeru
Rufus ve verzi 4.15 navíc nabízí takzvané úpravy Quality of Life, které mají omezit některé nežádoucí součásti a funkce systému. Patří mezi ně například OneDrive, Outlook, Teams, Copilot, zpravodajský feed, reklamy v nabídce Start nebo úvodní obrazovky prohlížeče Edge. Konkrétní možnosti se mohou lišit podle verze nástroje a instalačního obrazu Windows.
Podle oficiálního FAQ na GitHubu využívá Rufus zdokumentované postupy a provedené změny lze v řadě případů vrátit. Nejde tedy nutně o zásahy do systémových souborů, jaké bývají typické pro některé neoficiálně upravené distribuce Windows.
Je však důležité rozlišovat mezi tím, co dokáže samotný Rufus, a postupem, který vedl k výsledku 2,5 GB. Autor původního příspěvku uvedl, že použil také „jinou verzi“ systému, na kterou následně nainstaloval Windows 11 ve verzi 26H2. Přesný název ani původ tohoto instalačního obrazu veřejně nespecifikoval. Bez těchto informací proto nelze jeho postup přesně zopakovat ani zaručit stejnou spotřebu paměti.
Tvůrce Rufusu navíc doporučuje používat originální, neupravené instalační obrazy od Microsoftu. U neoficiálně upravených ISO souborů totiž nelze bez dalšího ověření zaručit jejich bezpečnost ani správné fungování.
Microsoft na paměti pracuje, ale jinak
Snaha o snížení spotřeby paměti ve Windows nezačala až s příspěvkem na síti X. Už 31. července 2026 Microsoft na Windows Insider Blogu oznámil, že pracuje na optimalizaci využití paměti, zejména na počítačích s 8 GB RAM a více.
Konkrétnější informace se objevily 15. října 2026. Podle uvedených údajů mají nové optimalizace umožnit systému udržet v paměti až o 2 GB více aktivních dat. Na počítačích s 8 GB RAM nebo méně se má také odložit načítání widgetů až do chvíle, kdy je uživatel skutečně otevře. Tím by se mělo uvolnit více než 200 MB paměti.
Jde o odlišný přístup než u komunitních úprav Windows. Microsoft se snaží zlepšit správu paměti a omezit zbytečnou zátěž, aniž by bylo nutné odstraňovat jednotlivé součásti systému. Výsledkem nemusí být tak nízká spotřeba jako u upravené instalace s 2,5 GB RAM, výhodou však zůstává zachování funkcí, na které jsou uživatelé zvyklí, včetně OneDrivu, Copilotu a dalších integrovaných služeb.
Pro srovnání: minimální požadavek na operační paměť u 64bitových Windows 10 činí 2 GB. Upravený Windows 11 se spotřebou 2,5 GB v nečinnosti se tak této hodnotě poměrně přibližuje. Samotné srovnání ovšem neznamená, že oba systémy mají stejné nároky nebo že budou na stejném hardwaru fungovat stejně dobře. Ukazuje spíše, jak výrazně se na celkové spotřebě paměti mohou podílet doplňkové funkce a aplikace.
Vyplatí se to zkoušet na vlastním počítači?
Základní práci s Rufusem zvládne i méně zkušený uživatel. Stačí stáhnout nástroj z oficiálního webu, vybrat instalační obraz Windows a nastavit požadované možnosti. Dosáhnout spotřeby pouhých 2,5 GB RAM už ale může být podstatně složitější. Výsledek závisí na konkrétní konfiguraci systému, použitých úpravách i službách, které zůstanou aktivní. Obvykle je navíc potřeba počítat s čistou instalací a rozhodnout se, zda používat místní, nebo účet Microsoft a jak přistupovat k šifrování disku.
Pokud se spoléháte na OneDrive, Teams nebo Copilot, omezení těchto služeb vás může připravit o funkce, které běžně využíváte. Zvláštní pozornost si zaslouží také šifrování disku. Jeho vypnutí může zvýšit riziko zneužití dat v případě ztráty nebo krádeže počítače. Před jakýmikoli zásahy do systému je proto vhodné zvážit nejen úsporu paměti, ale také dopad na bezpečnost a každodenní používání.
Opatrnost je namístě i při instalaci nových verzí Windows. Pokud se u konkrétní aktualizace objeví problémy s kompatibilitou nebo stabilitou, může být riskantní nasazovat ji na hlavní pracovní počítač bez předchozího ověření. Případné potíže se navíc mohou lišit podle hardwaru, ovladačů a používaných aplikací.
Rozumným řešením je vyzkoušet podobné úpravy na vedlejším počítači nebo až po vytvoření kompletní zálohy. Experimentovat s neoficiálně upraveným systémem na hlavním pracovním stroji bez zálohy se rozhodně nevyplatí.
Výsledek 2,5 GB RAM je ukázkou toho, jak daleko lze při úpravách Windows 11 zajít, nikoli univerzálním návodem pro každého. Nejdůležitější na celém experimentu není samotné číslo, ale připomínka, že na spotřebě paměti se vedle samotného operačního systému významně podílejí také aplikace, služby a funkce, které řada uživatelů vůbec nepotřebuje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda