Čtyři britské válečné lodě ztroskotaly téměř na dohled domova. Tragédie odhalila jednu z největších slabin námořní navigace

Poslední míle se ukázaly jako nejnebezpečnější
Britský admirál Cloudesley Shovell se na podzim roku 1707 vracel se svou eskadrou ze Středomoří. Před jeho loděmi ležela cesta do anglických přístavů, která měla představovat závěr náročného tažení. V noci 22. října však některá plavidla narazila u ostrovů Scilly na skaliska. Mezi potopenými loděmi byla vlajková HMS Association, na níž zahynul také Shovell. Ztráty se obvykle odhadují na přibližně 1 400 mužů, přesný počet je ovšem obtížné doložit.
Představa, že se zkušené válečné loďstvo ztratilo jen kousek od domova, působí absurdně. Pobřeží jihozápadní Anglie ale nebylo za tmy a špatné viditelnosti přehlednou kulisou. Souostroví Scilly tvoří množství ostrůvků, mělčin a skalních výběžků, mezi nimiž může být rozdíl několika námořních mil rozhodující. Právě tady se ukazovalo, že mapa sama o sobě nestačí. Posádka musí vědět, kde na ní skutečně je.
Sever a jih se určovaly snáz než východ a západ
Zeměpisnou šířku uměli námořníci určovat poměrně spolehlivě z výšky Slunce či známých hvězd nad obzorem. Zeměpisná délka byla mnohem obtížnější. Loď se posouvala na východ nebo na západ, ale pokud posádka neměla přesný čas vztahující se k určitému výchozímu poledníku, nemohla tuto vzdálenost jednoduše vypočítat.
Používala proto odhadovanou navigaci: rychlost, směr, čas plavby a odhad vlivu proudů a větru. Takový výpočet se na dlouhé cestě postupně rozcházel se skutečností. Čím méně astronomických měření dovolovalo počasí, tím větší prostor vznikal pro chybu. Zkušený kapitán mohl být velmi dobrý námořník a přesto pracovat s polohou, která neodpovídala realitě.
Byla neznámá zeměpisná délka skutečně jediným viníkem?
Katastrofa u Scilly bývá podávána jako přímý důsledek nemožnosti určit zeměpisnou délku. To je názorné, ale až příliš pohodlné vysvětlení. Historici připomínají, že v konkrétní plavbě hrály roli také počasí, odhady kurzu, pobřežní nebezpečí a rozhodování velitelů. O přesné posloupnosti událostí nemáme tak dokonalé záznamy, abychom mohli všechny ostatní okolnosti vyloučit.
Pro námořní Evropu nicméně případ představoval mimořádně působivou připomínku širšího problému. Bez přesného určení polohy se každá cesta v blízkosti mělčin, za bouře nebo při dlouhé plavbě stávala hazardem. Nešlo jen o válečné lodě. Stejnému riziku čelily obchodní flotily převážející potraviny, zboží i lidi.
Parlament vypsal cenu za správnou odpověď
V roce 1714 přijal britský parlament zákon známý jako Longitude Act. Ten stanovil finanční odměny za dostatečně přesné metody určování zeměpisné délky na moři. Katastrofa u Scilly nebyla jediným důvodem tohoto rozhodnutí, patřila však k událostem, které naléhavost problému jasně ukazovaly. Uspět mohly astronomické postupy i nové mechanické přístroje.
Jedním z nejvýznamnějších řešitelů se stal hodinář John Harrison. Jeho námořní chronometry byly konstruovány tak, aby udržely přesný čas i při pohybu lodi a změnách prostředí. Pokud námořník porovnal tento čas s místním časem zjištěným podle Slunce, mohl určit rozdíl v zeměpisné délce. Patnáct stupňů zeměpisné délky odpovídá jedné hodině časového rozdílu.
Proč se nás příběh týká i dnes
Moderní navigace využívá družicové systémy, které polohu poskytují s přesností, o jaké se Shovellovým důstojníkům nemohlo ani zdát. Princip je ale příbuzný: poloha na Zemi úzce souvisí s přesným měřením času. Dnešní přijímač GNSS musí počítat s nepatrnými časovými rozdíly signálů; bez přesných hodin by nefungoval.
Scilly tak nepředstavuje jen příběh námořní tragédie. Ukazuje okamžik, kdy se bezpečnost dopravy stala otázkou přesnosti fyzikálního měření. Zkušenosti, odvaha a dobré mapy byly důležité, ale teprve spojení navigace s přesným časem umožnilo podstatně snížit jednu z největších nejistot dálkových plaveb.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Royal Museums Greenwich – What made the search for longitude so important? [2], Royal Museums Greenwich – John Harrison and the longitude problem [3]. img ai generated