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Čtyři britské válečné lodě ztroskotaly téměř na dohled domova. Tragédie odhalila jednu z největších slabin námořní navigace

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V říjnu 1707 se britská flotila vracela domů. Námořníci měli za sebou nebezpečnou plavbu, ale poslední úsek se změnil v katastrofu: lodě v noci narazily na skaliska u ostrovů Scilly. Tragédie připomněla problém, s nímž si celé generace mořeplavců nevěděly rady. Jak zjistit přesnou polohu daleko od pevniny?
Čtyři britské válečné lodě ztroskotaly téměř na dohled domova. Tragédie odhalila jednu z největších slabin námořní navigace

Čtyři britské válečné lodě ztroskotaly téměř na dohled domova. Tragédie odhalila jednu z největších slabin námořní navigace

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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