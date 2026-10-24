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„Jsem ráda, že to udýchám, ustojím a utancuji," říká Luciana Tomášová, hvězda StarDance

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Luciana Tomášová momentálně září v pořadu StarDance, kde se zatím těší velké divácké pozornosti. Lidé ale mohou talentovanou herečku znát také ze seriálu Adikts. O herectví, hudbě a přístupu ke StarDance si popovídala s redakcí Kinoboxu.
„Jsem ráda, že to udýchám, ustojím a utancuji," říká Luciana Tomášová, hvězda StarDance

„Jsem ráda, že to udýchám, ustojím a utancuji," říká Luciana Tomášová, hvězda StarDance

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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