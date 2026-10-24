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Nedaleko Nového Rychnova havaroval řidič pod vlivem alkoholu

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Dennívýzva
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Ve čtvrtek 22. října kolem sedmnácté hodiny dostali policisté oznámení o havárii osobního vozidla, ke které došlo poblíž obce Řeženčice. Senior řídící auto Renault nezvládl řízení při nepřiměřeně rychlém průjezdu zatáčkou. Přejel do protisměru a poté mimo komunikaci, kde narazil do stromu.
Nedaleko Nového Rychnova havaroval řidič pod vlivem alkoholu

Nedaleko Nového Rychnova havaroval řidič pod vlivem alkoholu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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