Hokejový komentátor Záruba ve sporu s žokejem Váňou. Rychle zareagoval na politikovu kritiku

Byl pátek 23. října, něco po šesté večer, a Sněmovna se pustila do bodu, který rozděluje politiky i diváky: zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Uprostřed dlouhé rozpravy se k faktické poznámce přihlásil Josef Váňa, dostihová legenda a symbol Velké pardubické, dnes poslanec za ANO. Místo čísel nabídl vzpomínku z natáčení před slavným dostihem. Z Novy k němu podle jeho slov přijel jeden člověk. Česká televize někdy dorazila „i dvěma auty“, s člověkem na mikrofon a se zvukařem. Váňa to uzavřel jako svůj „životní poznatek“ o neefektivitě. Na odpověď nemusel čekat dlouho. Přišla od jedné z nejznámějších tváří ČT sport.
Dvě auta před stájí
Váňova poznámka byla krátká, ale v debatě o penězích pro veřejnoprávní média trefila citlivé místo. Nemluvil o rozpočtových kapitolách ani o radách. Mluvil o tom, co sám viděl na dvoře před stájí.
Podle nás právě v tom je její politická síla. Váňův příklad se štábem funguje proto, že převádí spor o miliardy a nezávislost médií do srozumitelného obrazu dvou aut před stájí. Takovému obrazu rozumí každý, kdo kdy platil poplatek, a nepotřebuje k tomu znát jediný paragraf.
Slabina je stejně zřetelná. Jde o anekdotu. Kolik lidí přesně přijelo, kdy a kvůli jakému pořadu, z výroku nevyplývá. Nezávislé potvrzení toho, že Nova standardně posílá jednoho člověka, se nám dohledat nepodařilo.
Reportér a kameraman. Záruba vysvětluje provoz
Robert Záruba, kterého diváci znají hlavně z hokejových přenosů, zareagoval podle příspěvku, který ve svém článku převzal Sport.cz, ještě 23. října. Nejspíš tedy v době, kdy noční jednání stále běželo.
Neútočil ani nezesměšňoval. Popsal, jak televizní výroba funguje:
- běžný reportážní štáb ČT pro rozhovor v terénu tvoří dva lidé, reportér a kameraman,
- u dokumentu se štáb rozšiřuje, protože jsou vyšší nároky na kvalitu obrazu a zvuku,
- stejně to podle něj rozlišují i ostatní televize, tedy malý a velký štáb.
Tím Záruba nepřímo nabídl i vysvětlení Váňovy zkušenosti. Pokud před Velkou pardubickou nevznikala běžná zpravodajská reportáž, ale dokumentární nebo magazínový materiál, víc lidí a víc techniky by odpovídalo jeho popisu. Jistotu, o jaký typ natáčení šlo, ale zdroje nedávají.
Střetly se tu dva typy zkušenosti. Politik nabídl osobní zážitek jako argument, televizní profesionál ho opravil provozní praxí. Váňa má příběh, Záruba pravidlo. Kdo z nich tím přesvědčí víc lidí, je otázka spíš politická než faktická.
Sněmovna jednala do rána
Výměna mezi žokejem a komentátorem byla v porovnání s okolní debatou zdvořilá. Ve stenozáznamu z téhož večera padají slova jako „hanba“, „srabsky“ nebo „užitečný idiot“, i když se netýkala Váni ani Záruby. Poslanec František Talíř zmiňoval hlasování ve 4:36 ráno v sobotu 24. října.
Venku byla atmosféra stejně vyhrocená. Demonstranti zaplnili Malostranské náměstí a protestovali proti tomu, že koalice prosadila přednostní projednání návrhu, a žádali zachování nezávislosti ČT a ČRo. Ozval se i další sportovec, Dominik Hašek. Na X poděkoval lidem, kteří přišli, a protest označil za boj za nezávislost veřejnoprávních médií.
O čem se ve skutečnosti hlasuje
Váňova poznámka zazněla v prvním čtení vládního návrhu, který Sněmovna eviduje jako sněmovní tisk 231. Návrh ruší zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a převádí financování obou médií na příspěvek ze státního rozpočtu.
Pro domácnosti se zatím nemění nic. Sněmovna poplatky nezrušila, návrh po prvním čtení pouze postoupil dál. Běžná domácnost tak dál platí 150 Kč měsíčně za televizi a 55 Kč za rozhlas, dohromady 205 Kč měsíčně, tedy 2 460 Kč ročně. Pokud by zákon prošel celým procesem v navržené podobě, přímá platba by zmizela. Peníze by ale stejně platili daňoví poplatníci, jen přes státní rozpočet.
Ve sporu o téměř osm miliard korun ročně tak zůstane v paměti hlavně jeden obraz: dvě auta zaparkovaná před stájí. Záruba na něj odpověděl popisem provozu. Politická debata ale málokdy vyhrává podle toho, kdo lépe zná pracovní postupy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl