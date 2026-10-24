Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hokejový komentátor Záruba ve sporu s žokejem Váňou. Rychle zareagoval na politikovu kritiku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Josef Váňa ve Sněmovně kritizoval, že Česká televize k němu jezdila natáčet i dvěma auty. Robert Záruba mu odpověděl ještě týž den na síti X.
Hokejový komentátor Záruba ve sporu s žokejem Váňou. Rychle zareagoval na politikovu kritiku

Hokejový komentátor Záruba ve sporu s žokejem Váňou. Rychle zareagoval na politikovu kritiku

Zdroj: Nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 17:17

Reklama
Další články z SportyŽivě
Dusno v hokejové Spartě. Kouč Augusta už sundal grimasu slušňáka a tým sprostě zkritizoval
Dusno v hokejové Spartě. Kouč Augusta už sundal grimasu slušňáka a tým sprostě zkritizoval
Cristiano Ronaldo usiluje o gól s číslem 1000. Dle záběrů mu ale poslední trefu zapsali omylem
Cristiano Ronaldo usiluje o gól s číslem 1000. Dle záběrů mu ale poslední trefu zapsali omylem

Liga připsala Ronaldovi po výhře 3:1 nad Al-Faisaly gól číslo 982. Opta a další datové weby ale tutéž akci...

Bayern je bez trenéra. Kompany zůstane po kolapsu v nemocnici
Bayern je bez trenéra. Kompany zůstane po kolapsu v nemocnici

Vincent Kompany v pátek zkolaboval při tréninku rezervy a zůstává v nemocnici. Bayern jde do nedělního...

Hašek chce pustit Rusy zpět do sportu. Stačí jediná věc, kterou ale většina odmítne udělat
Hašek chce pustit Rusy zpět do sportu. Stačí jediná věc, kterou ale většina odmítne udělat

Dominik Hašek patří k nejtvrdším odpůrcům ruské účasti ve sportu. Rusům ale nechává otevřené dveře: musí...

Trenér Brightonu nebyl po zápase spokojený a nechtěl ani mluvit. Kozel ho překvapil taktikou a slaví největší úspěch kariéry
Trenér Brightonu nebyl po zápase spokojený a nechtěl ani mluvit. Kozel ho překvapil taktikou a slaví největší úspěch kariéry

Jablonec doma vzdoroval Brightonu a uhrál 0:0. Luboš Kozel to ve svém 100. zápase na lavičce označil za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.