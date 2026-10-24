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M3GAN ztvárnila dvanáctiletá tanečnice a mistryně karate se silikonovou maskou na obličeji, kterou ovládali loutkaři

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V hororu M3GAN hrála vraždící robotickou panenku dvanáctiletá mistryně v karate, která skákala bez lan. Detailní mimiku obstarala mechanická loutka.
M3GAN

M3GAN

Zdroj: FOTO:© Universal Pictures, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 17:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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