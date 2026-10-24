M3GAN ztvárnila dvanáctiletá tanečnice a mistryně karate se silikonovou maskou na obličeji, kterou ovládali loutkaři

M3GAN, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova M3GAN, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova M3GAN, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova M3GAN, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova M3GAN, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova M3GAN, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova
V hororu M3GAN se pod maskou vraždící robotické panenky skrývala dvanáctiletá dívka. Mladá tanečnice a mistryně karate zvládla všechny fyzicky náročné scény bez použití kaskadérských lan. O mimiku se naopak staral tým loutkářů, který silikonový obličej ovládal na dálku pomocí rádiové vysílačky. Umělá inteligence přebírá výchovu osiřelé dívky
Gemma pracuje jako vývojářka pro nadnárodní hračkářskou společnost. Když při autonehodě přijdou o život její sestra a švagr, ujme se své osmileté neteře Cady. Technička si s dětmi neví rady, a proto dívce představí nový prototyp chytré androidí společnice. Stroj má za úkol traumatizované dítě chránit před veškerým nebezpečím. Svou naprogramovanou misi ale vezme příliš doslovně a začne nelítostně likvidovat každého, koho vyhodnotí jako hrozbu.
Jméno nebezpečné hračky vychází ze zkratky pro Model 3 Generative Android. Režisér Gerard Johnstone se postavu rozhodl oživit unikátní kombinací robotické loutky a lidského herce. Producent James Wan si tvůrce vybral pro jeho předchozí snímek Domácí vězení, ve kterém dokázal plynule vyvážit prvky filmového napětí s černým humorem.
Dvanáctiletá karatistka létala vzduchem bez lan
Pohyby robota ztvárnila dvanáctiletá Amie Donald. Produkce objevila dívku na odlehlé farmě a využila jejích schopností z karate, ve kterém drží hnědý pásek. Většinu kaskadérských kousků zvládla provést zcela sama a přítomný štáb ohromila tím, že pro náročné skoky nepotřebovala oporu žádných závěsných lan.
Na place nosila mladá herečka statickou silikonovou masku od studia Morot FX. Odborníci její tvář později v postprodukci počítačově animovali, aby přesně odpovídala namluvenému textu. Diváci mohou ve filmu slyšet i populární hudbu, panenka totiž na klavír přehraje melodii písně Toy Soldiers z roku 1988 od zpěvačky Martiky.
Tvář robota ovládali technici na dálku
Pro detailní záběry obličeje a dialogy sloužila animatronická loutka. Adrien Morot a Kathy Tse vytvořili mechanismus, který jim umožňoval ovládat výrazy stroje za pomoci rádiového signálu. Složitý proces doplňoval automatický systém synchronizace rtů s mluveným slovem a fyzický operátor, jenž hýbal hlavou a tělem postavy. Pracovní verze hlasových nahrávek během natáčení poskytla novozélandská herečka Kimberley Crossman.
Scéna, ve které vypnutá panenka leží na stole v laboratoři a nepozorovaně sleduje techniky, zrcadlí podobný moment z animovaného snímku Ghost in the Shell z roku 1995. Mozek robota pak podle filmové prezentace tvoří procesor A17 Bionic, což je ve skutečnosti čip navržený společností Apple.
Mírnější sestřih a útěk před uzávěrou
Tvůrci snímek s dvanáctimilionovým rozpočtem původně natáčeli s ohledem na vyšší věkovou přístupnost s tvrdším ratingem R. Když ale první upoutávka zaujala obrovské množství teenagerů, produkce některé scény přetočila. Zmírnění násilí zajistilo snížení hodnocení na úroveň PG-13, čímž se film na plátnech otevřel mnohem širšímu publiku.
Natáčení probíhalo v americkém státě New York a v novozélandském Aucklandu, jehož předměstí ve filmu supluje americký Denver. Štáb stihl práci na Novém Zélandu dokončit v létě roku 2021, přesně před začátkem přísné státní uzávěry kvůli nemoci covid-19. Před americkou premiérou pak film propagovali lidé převlečení za M3GAN, kteří o poločase nedělního zápasu v americkém fotbale předvedli na hřišti synchronizované taneční vystoupení.
Horor uvede Nova Cinema v neděli 25. října v 1:40.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).