Lalokonosci přicházejí v noci a ráno najdete jen okousané pahýly. Většina zahrádkářů si je přinese domů sama při nákupu sazenic

Na první pohled vypadají docela roztomile, spoušť, kterou po sobě zanechávají, ale již tak úsměvná není. Lalokonosci z čeledi nosatcovití (
Curculionidae) škodí nejen zelenině, ale i okrasným keřům a rostlinám. Nebezpeční nejsou jen dospělci, ale i larvy, které samičky kladou ke kořenům. Zbavit se těchto škůdců navíc není vůbec jednoduché, v případě jejich přemnožení takřka nemožné. Lalokonosci si pochutnají takřka na všem
Na českých zahradách a polích škodí hned několik druhů nosatcovitých a všechny z nich jsou noční můrou pěstitelů. Patří mezi ně třeba lalokonosec libečkový, kterému nechutná jen libeček, ale i jetel nebo řepa.
Velice rozšířený je lalokonosec rýhovaný, před kterým by se měli mít na pozoru hlavně pěstitelé rododendronů, azalek, ibišků nebo bohyšek. Na kapustě, květáku, kedlubnách a jiných brukvovitých rostlinách zase dokáže napáchat nemalé škody příbuzný lalokonosců – krytonosec zelný. Jak poznat, že zahradu okupují lalokonosci
To, že vaše území napadli lalokonosci, vám prozradí díry vykousané na okrajích listů i uprostřed nich. Brouci mohou ale škodit i na výhonech nebo stoncích a tím rostliny ohrožovat na životě. Škodliví nejsou jen dospělí jedinci brouků, ale i
jejich larvy, které ničí kořeny, cibule a hlízy. Ty jsou potom náchylné na plísňové choroby. Pokud chcete „nosáče“ nachytat při činu, musíte se do zahrady vypravit s baterkou za tmy, jsou totiž aktivní v noci, kdy se vydávají za potravou. Zdroj fotografie: Rolf Dietrich Brecher / Creative Commons / CC BY 2.0 Na nosaté brouky platí prevence a trpělivost
Lalokonosci do vaší zahrady nejčastěji připutují z okolních zahrad nebo polí, často si je ale pěstitelé přinesou nevědomky sami
při nákupu v zahradnictví. Brouci se totiž rádi skrývají v kořenech mladých sazenic nebo substrátu či rašelině. Všechny koupené sazenice tedy pečlivě kontrolujte. Pokud jste přes veškerou opatrnost zpozorovali přítomnost lalokonosců, co nejrychleji zakročte. Dospělé brouky můžete za setmění sbírat a zpomalit tak jejich množení. Pokud však již samičky stihly naklást vajíčka, musíte zakročit rázněji. S lalokonosci pomohou přirození nepřátelé
Pokud se nebráníte používání chemie, můžete proti broukům použít některý z konvenčních insekticidů. Ty však nemusí vždy účinkovat, protože se nedostanou ke kořenům rostlin, kde se vyskytují larvy.
Proti nim fungují parazitické hlístice, přirozený nepřítel lalokonosců. Ty aplikujete společně se zálivkou na jaře nebo na podzim. V takovém případě již však nepoužívejte chemické insekticidy. Zdroj fotografie: Sarah / Creative Commons / CC BY-NC-ND 2.0
Lalokonosci mají také další přirozené nepřátele, ačkoliv jich není mnoho. V boji proti nim vám dokáží pomoci
pavouci a některé druhy ptáků, zkuste je tedy pozvat do své zahrady. Celá řada škůdců je součástí jídelníčku velice inteligentní straky. Na larvách lalokonosců zase parazituje lumčík žlutonohý, drobný hmyz, kterého se bojí i bělásek zelný.
VIDEO Jak používat parazitické hlístice proti lalokonoscům
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři