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Charlotta Garrigue-Masaryková a její těžké zkoušky v manželově boji za pravdu

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Manželka po pravdě dychtícího Tomáše Masaryka to neměla lehké. Nejen že žila ve zcela jiné zemi, než kde se narodila, ale zejména vzhledem k morálním sporům se Masarykova rodina stala terčem kritiky a nepřátelství. Přesto vždy stála po boku svého manžela.
Charlotta Garrigue-Masaryková a její těžké zkoušky v manželově boji za pravdu

Charlotta Garrigue-Masaryková a její těžké zkoušky v manželově boji za pravdu

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:30

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