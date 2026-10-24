Přepadení 2: Temné území - Seagal nechal vyhodit producenta a čelil kritice za své nevhodné chování k ženským kolegyním

V akčním thrilleru Přepadení 2: Temné území z roku 1995 inkasoval herec Gary Busey 750 tisíc dolarů, aniž by strávil na place jediný den. Producent ho totiž do filmu tajně najal, i když jeho postava v předchozím díle zemřela. Rozzuřený Steven Seagal vzápětí vyvolal personální zemětřesení a nechal tvůrce vyhodit.
Kuchař zachraňuje cestující i Washington
Bývalý člen speciálních jednotek a vynikající kuchař Casey Ryback v podání Stevena Seagala nastoupí se svou neteří do luxusního vlaku Grand Continental. Krátce po odjezdu ovšem soupravu přepadne komando zabijáků, které vede geniální vynálezce Travis. Ozbrojenci zřídí ve vagonech řídicí centrum, ovládnou vojenský satelit a hrozí zničením Washingtonu, pokud jim vláda nevyplatí miliardu dolarů. Protože armáda nedokáže jedoucí vlak zaměřit, musí se záchrany rukojmích ujmout právě unikající Ryback s pomocí místního číšníka Bobbyho.
Samotný příběh přitom původně vůbec nevznikl pro nezničitelného kuchaře. Scenárista Matt Reeves napsal text s názvem Temné území jako zcela samostatný thriller. Studio Warner Bros. ale materiál odkoupilo a najalo další autory, aby původní děj narychlo přepsali a proměnili ho v přímé pokračování úspěšného prvního dílu.
Uražená hvězda a mrtvý padouch
Zákulisí se neslo ve znamení ostrých konfliktů, které odstartoval producent Jon Peters. Ten se rozhodl obsadit do role zloducha Garyho Buseyho a rovnou s ním podepsal nevypověditelnou smlouvu. Vůbec ho ale netrápilo, že Buseyho postava zemřela po explozi už na konci prvního dílu. Když to Seagal zjistil, okamžitě využil své smluvní právo veta a požadoval producentův vyhazov. Studio muselo ustoupit, Peterse propustilo a Buseymu vyplatilo sjednaných 750 tisíc dolarů za to, že ve filmu vůbec nehrál. Peníze přitom údajně pocházely přímo ze Seagalova producentského podílu.
O roli hlavního zloducha Travise Danea neměl Hollywood zpočátku velký zájem. Než ji přijal Eric Bogosian, odmítli ji herci jako Gary Oldman, Laurence Fishburne, Julian Sands nebo Jeff Goldblum. Filmový padouch ve snímku navíc používá hlášku o tom, že „štěstí přeje připraveným“, což je původní výrok francouzského vědce Louise Pasteura.
Tenisové míčky a obarvené skály
Téměř veškeré scény z vagonů vznikaly v uzavřeném studiu. Filmaři využili tehdy zcela novou techniku a na zdi nalepili desítky tenisových míčků. Ty sloužily jako pevné záchytné body pro počítače, které za okna digitálně vkládaly ubíhající coloradskou krajinu, i když se kamera po place neustále pohybovala. Štáb navíc šetřil rozpočet chytrou recyklací. Záběry zničené čínské průmyslové továrny totiž pocházejí z nepoužitého materiálu k Seagalovu předchozímu snímku Aljaška v plamenech.
Natáčení skutečných venkovních scén se naopak neobešlo bez potíží. Během úvodních testovacích jízd létaly od upravených lokomotiv jiskry, které zapalovaly suchý porost podél trati, a stroje musely projít další nezbytnou úpravou. Když navíc štáb točil kaskadérské kousky, ve kterých Ryback visí na horské skále, pracoval v losangeleském parku. Aby povrch odpovídal vzhledu coloradských hor, produkce část místních kamenů přebarvila, čímž si vysloužila ostrou kritiku od horolezců.
Nevhodné návrhy a výbuch smíchu
Představitel hlavní role čelil velké kritice za své chování k ženským kolegyním. Když se herečka Jenny McCarthy ucházela o roli, Seagal po ní na konkurzu vyžadoval, aby se svlékla, protože věděl o její tehdejší minulosti v časopisu Playboy. Herečka mu rozzlobeně odsekla, že pokud ji chce vidět nahou, má si časopis koupit, a z místnosti odešla. Nevhodným komentářům čelila i tehdy šestnáctiletá Katherine Heigl. V poslední natáčecí den jí herec oznámil, že mívá přítelkyně v jejím věku, a na otázku, zda to není nelegální, pouze odvětil, že jim to zřejmě nevadí.
Seagalovo sebevědomí narazilo až během slavnostního promítání pro štáb. Do závěrečného souboje si herec prosadil zvláštní pomalé pohyby rukama, aby demonstroval svou dokonalou bojovou nadřazenost. Když se tato scéna objevila na plátně, herec Morris Chestnut na celý sál zakřičel slavnou hlášku z Frankensteina „Ono to žije!“. Celé kino vzápětí propuklo v obrovský smích, což hlavní hvězda neunesla a rozzuřeně opustila sál.
Akční thriller odvysílá stanice AMC v sobotu 24. října od 22:00.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb).