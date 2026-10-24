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Bezdomovce v nouzi „otravoval“ drzý mladík. Z kouzelnického triku vzniklo dojemné gesto, které během 5 vteřin dohnalo starce k pláči

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Dennívýzva
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Kouzla a triky jsou umění, které když někdo ovládá, dokáže jím ohromit své diváky. Není proto divu, že za některá vystoupení jsou hosté schopni zaplatiti nemalé peníze. Pokud má ale někdo na kouzlení talent a [...]...
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Sardaka / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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