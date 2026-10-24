Bezdomovce v nouzi „otravoval“ drzý mladík. Z kouzelnického triku vzniklo dojemné gesto, které během 5 vteřin dohnalo starce k pláči

Bezdomovce v nouzi „otravoval“ drzý mladík. Z kouzelnického triku vzniklo dojemné gesto, které během 5 vteřin dohnalo starce k pláčiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Sardaka / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 24.10.2026 16:25
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