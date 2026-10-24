Glimmer Man: Uprostřed natáčení prožil Seagal duševní probuzení. Tvůrcům oznámil, že už nechce před kamerou zabíjet

Glimmer Man, FOTO: © 1996 Warner Bros., distr. TV Nova Glimmer Man, FOTO: © 1996 Warner Bros., distr. TV Nova Glimmer Man, FOTO: © 1996 Warner Bros., distr. TV Nova Glimmer Man, FOTO: © 1996 Warner Bros., distr. TV Nova Glimmer Man, FOTO: © 1996 Warner Bros., distr. TV Nova
Akční thriller Glimmer Man z roku 1996 poznamenala nečekaná duševní krize hlavní hvězdy. Steven Seagal se uprostřed natáčení rozhodl, že už nechce ve filmech nikoho zabíjet. Kolega ho musel k provedení filmové vraždy přesvědčit pomocí argumentů o reinkarnaci. Detektivové pátrají po masovém vrahovi
V ulicích Los Angeles úřaduje nepolapitelný masový vrah, který si za oběti vybírá celé rodiny. K případu je přidělen tajuplný detektiv Jack Cole, kterého nadřízení spojí se zkušeným vyšetřovatelem Jimem Campbellem. Spolupráce dvou zcela odlišných mužů se zkomplikuje ve chvíli, kdy rukou vraha zemře Coleova bývalá manželka se svým novým mužem a hlavní podezření padne přímo na detektiva.
Ačkoliv měl snímek původně širší záběr, studio Warner Bros. po dokončení natáčení nařídilo dodatečné úpravy. Cílem střihačů bylo zrychlit tempo a přiblížit výsledek tradičním filmům Stevena Seagala. Kvůli tomu z finální verze zmizela řada dramatických a komediálních dialogů mezi oběma detektivy a také většina scén s detektivovou manželkou Jessicou.
Rozpočet škrtl výbuch lodi i přestřelku
Tvůrci původně plánovali mnohem velkolepější akční podívanou ve stylu snímku Poslední skaut. Kvůli snížení rozpočtu ale nakonec nerealizovali například výbuch hausbótu, střetnutí se zásahovou jednotkou ani velkou závěrečnou přestřelku v losangeleském muzeu. Během natáčení navíc došlo ke zranění, když si nezařazený kaskadér Chad Stahelski zlomil klíční kost a musel ho nahradit J.J. Perry.
Změny probíhaly i v hereckém obsazení. Tommy Lee Jones nemohl kvůli práci na jiném projektu přijmout roli, a tak ho musel narychlo nahradit Brian Cox. O postavu Donalda Cunninghama se zase ucházeli John Malkovich, Ron Perlman, Ed Harris, Viggo Mortensen, Michael Keaton nebo Alec Baldwin.
Seagal nosil na plac vlastní scénáře
Představitel hlavní role podle svého kolegy Keenena Ivoryho Wayanse na place nedodržoval pracovní dobu a chodil velmi pozdě. Jednou prý dorazil se scénářem, o kterém prohlásil, že je to ten nejlepší text, jaký kdy v životě četl. Když se ho Wayans zeptal, kdo ho napsal, Seagal odpověděl, že on sám. Ve filmu nicméně zužitkoval trénink čínského bojového umění wing chun, ke kterému ho přivedl jeho tehdejší bodyguard.
Své zkušenosti se Seagalem popsal ve svých pamětech z roku 2022 také Brian Cox. Podle něj je herec v reálném životě stejně absurdní, jako se jeví na obrazovce. Cox uvedl, že z něj vyzařuje usilovný klid, jako by byl pro ostatní na vyšší úrovni, ačkoliv podle Coxe na žádné vyšší úrovni pravděpodobně není. O hudbu se postaral Trevor Rabin, kterého prosadil sám Seagal, protože ho hudebník v minulosti učil hrát na kytaru.
Argumenty o reinkarnaci zachránily scénu
Uprostřed natáčení prožil Seagal duševní probuzení a tvůrcům oznámil, že už nechce před kamerou lidi zabíjet. Zásadní problém to představovalo pro scénu se sériovým vrahem, kterého hrál Stephen Tobolowsky. Seagal si připravil pasáž, ve které se chtěl pokusit vraha přesvědčit, aby nezabíjel. Režisér John Gray ale Tobolowskemu zakázal, aby se do podobného rozhovoru vůbec pouštěl.
Situaci zachránil sám Tobolowsky, který Seagala přesvědčil k původnímu scénáři neobvyklým způsobem. Vysvětlil mu, že postava by se cítila uvězněná ve zlomené duši a filmová smrt by jí v rámci reinkarnačního vývoje pomohla opustit tělo a přenést se do lepšího života. Seagal na tuto argumentaci přistoupil a filmovou vraždu provedl, i když si později přál, aby sériový vrah přece jen přežil.
Akční thriller nabídne stanice Nova Cinema v sobotu 24. října od 23:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).