Vývojář s pomocí AI naklonoval Word, Excel i PowerPoint. Jsou zdarma a fungují bez instalace na všech systémech

Brandon Thomas, vývojář vystupující na GitHubu pod přezdívkou @echelon a zakladatel projektu ArtCraft, vytvořil trojici aplikací WordCraft, GridCraft a DeckCraft, které představují alternativy k programům Word, Excel a PowerPoint. Nepoužil přitom žádný kód převzatý od Microsoftu. Místo toho využil AI agenty, konkrétně model Anthropic Claude Opus 5.5, k napsání tisíců řádků nového kódu v jazyce Rust. Při vývoji vycházel z veřejných specifikací formátů DOCX, XLSX a PPTX.
Výsledkem jsou tři aplikace, které si lze stáhnout zdarma a používat ve Windows, macOS i Linuxu. Díky technologii WebAssembly je možné je spustit také v prohlížeči. V řadě běžných situací už mohou posloužit jako alternativa ke kancelářským programům od Microsoftu. O plnohodnotnou náhradu Microsoft 365 ale zatím nejde. Projekt přesto ukazuje, jak rychle lze s pomocí AI vytvořit základ rozsáhlejšího softwaru, jehož vývoj by tradičními postupy zabral podstatně více času.
Co přesně znamená „bez instalace na všech systémech“
Toto tvrzení je potřeba trochu upřesnit. Na Windows a Linuxu jsou vedle běžných instalačních balíčků k dispozici také přenosné varianty aplikací. Podle konkrétního balíčku tak může stačit rozbalit archiv nebo spustit příslušný soubor, aniž by bylo nutné procházet klasickým instalačním procesem. Na macOS je k dispozici standardní obraz disku ve formátu DMG.
Třetí možností je spuštění v prohlížeči. Všechny tři aplikace lze sestavit do podoby WebAssembly (WASM), která umožňuje spouštět programy v podporovaném webovém prostředí.
Je tu však důležitý háček. Nejde o veřejnou cloudovou službu, jako jsou Dokumenty Google nebo webová verze Microsoft Office, kterou jednoduše otevřete a začnete používat. Webové verze ve formátu WASM jsou určené k vlastnímu hostování. Je tedy potřeba stáhnout příslušné soubory a zpřístupnit je prostřednictvím vlastního serveru, případně je spustit v lokálním prostředí. Pro technicky zdatného uživatele to nemusí být složité, běžný uživatel ale může potřebovat pomoc.
Instalaci a aktualizace usnadňuje také ArtCraft Launcher. Další informace najdete na oficiálních stránkách WordCraftu, GridCraftu a DeckCraftu. Projekt uvádí podporu také pro FreeBSD.
Jak moc jsou aplikace použitelné a kde končí jejich možnosti
Samotný projekt uvádí, že aplikace jsou stále ve vývoji. Podle jeho vlastních odhadů dosahuje WordCraft přibližně 60 % připravenosti pro běžnou práci, GridCraft asi 50 % a DeckCraft 55 %. Jde tedy o víc než pouhou ukázku možností, ale stále o software, který má k plnohodnotné kancelářské sadě daleko.
Co konkrétně funguje a co zatím chybí?
- WordCraft umí otevírat a ukládat dokumenty DOCX a podporuje základní formátování textu, styly, záhlaví i zápatí. K dispozici je české rozhraní a kontrola pravopisu prostřednictvím slovníku Hunspell. Chybí například podpora maker VBA, doplňků pro Microsoft Office a cloudové spolupráce v reálném čase.
- GridCraft podle údajů projektu implementuje 513 z 523 funkcí Excelu, přičemž 504 z nich má být plně funkčních. Samotný počet podporovaných funkcí ale nevypovídá o celkové vyspělosti programu. Výrazně méně propracované jsou například externí zdroje dat a datové modely, u nichž projekt uvádí přibližně 10% pokrytí, nebo grafy s pokrytím kolem 30 %. Makra VBA podporována nejsou. České rozhraní je k dispozici, ale některé formáty čísel a formátovací kódy zatím vycházejí z amerických zvyklostí.
- DeckCraft podle projektu pokrývá přibližně 79 % funkcí PowerPointu. Podporuje základní práci se snímky, animacemi a přechody. Pokročilejší prezentační funkce se ale stále vyvíjejí.
Pro živnostníka, který potřebuje napsat dopis, sestavit jednoduchou tabulku nebo připravit prezentaci, už mohou být tyto aplikace zajímavou možností k vyzkoušení. Ve firmách, které závisejí na týmové spolupráci v cloudu, makrech, pokročilých funkcích nebo centrální správě zařízení, však zatím nemohou plnohodnotně nahradit Microsoft 365.
AI jako spolupracovník, ne jen nápověda
Nejzajímavější na celém projektu není jen jeho výsledek, ale také způsob, jakým vznikl. Thomas nepoužíval AI pouze jako chatovacího asistenta, který mu občas navrhne kus kódu. V repozitářích WordCraftu se nachází soubor
CLAUDE.md, který obsahuje podrobné instrukce pro AI agenty. Stanovuje například pravidla pro čtení a úpravy souborů a popisuje postupy, které mají zajistit vývoj nezávislý na zdrojovém kódu Microsoftu.
Projektové plány všech tří aplikací navíc odhadují zbývající práci v takzvaných „Opus 5.5 agent-hours“, tedy hodinách práce AI agentů využívajících model Opus 5.5. U WordCraftu projekt odhaduje, že k dosažení funkční úrovně srovnatelné s Wordem zbývá 750 až 1 250 takových hodin. U GridCraftu jde o 700 až 1 100 hodin. Jde však o interní odhady projektu, nikoli o záruku, že po jejich uplynutí budou aplikace skutečně odpovídat možnostem kancelářských programů od Microsoftu.
WordCraft navíc nabízí vlastní MCP server. Díky němu mohou Claude a další kompatibilní agenti pracovat s dokumenty prostřednictvím standardizovaného rozhraní. Mohou například dokument otevřít, upravit nebo zaznamenat změny pod vlastním jménem. Přístup lze omezit tak, aby agent mohl pracovat jen s určenými složkami, místo aby měl přístup k celému disku.
To může být užitečné zejména při automatizovaném zpracování většího množství dokumentů. AI tak nemusí pouze navrhovat text, ale může přímo provádět úpravy v podporované aplikaci.
Rychlost vývoje odpovídá možnostem současných AI agentů. Nové změny mohou přibývat v řádu dnů, nikoli až po několika měsících. Samotné tempo ale ještě nezaručuje stabilitu ani kvalitu výsledného programu. O tom rozhodne až testování a používání v reálných pracovních podmínkách.
Srovnání s tím, co už existuje
Nabízejí se dvě hlavní srovnání. Dokumenty Google, Tabulky Google a Prezentace Google patří mezi nejdostupnější bezplatné alternativy k programům Microsoftu. Jejich hlavní výhodou je snadné používání v prohlížeči a možnost spolupracovat na jednom dokumentu v reálném čase. Zároveň jsou úzce propojené s cloudovými službami Google.
Trojice ArtCraft se zaměřuje na jiný přístup: aplikace lze provozovat lokálně a pracovat s vlastními soubory bez nutnosti využívat veřejnou cloudovou službu. To může vyhovovat lidem, kteří chtějí mít větší kontrolu nad tím, kde jsou jejich dokumenty uložené. Samotný lokální provoz však automaticky nezaručuje bezpečnost; záleží také na způsobu instalace, nastavení a případném propojení s dalšími službami.
Dalším srovnáním je LibreOffice, zavedená open-source kancelářská sada, která se vyvíjí už desítky let a má rozsáhlou uživatelskou komunitu. Pro každodenní práci jde v současnosti o vyzrálejší a prověřenější alternativu.
ArtCraft je oproti tomu mnohem mladší projekt, jehož aplikace mají stále značné rezervy. Snaží se však nabídnout rozhraní podobné programům Microsoft Office a zároveň podporovat automatizaci pomocí MCP a příkazového řádku. Další výhodou je možnost provozovat aplikace v prohlížeči prostřednictvím WebAssembly.
Microsoft 365 navíc není jen Word, Excel a PowerPoint. Zahrnuje také další služby, například firemní e-mail, cloudové úložiště, Teams a nástroje pro správu zařízení. ArtCraft se na tuto oblast nezaměřuje, takže jej nelze považovat za přímou náhradu celého balíku Microsoft 365.
Jak se projekt financuje a co říká právo
ArtCraft nabízí také placené tarify související se službami umělé inteligence. Podle oficiálního ceníku pomáhají příjmy z předplatného udržovat samotné aplikace zdarma a dostupné jako otevřený software. To ale samo o sobě nezaručuje, že projekt bude dlouhodobě financovaný nebo že se bude vyvíjet stejným tempem jako dosud.
Výhodou je veřejně dostupný zdrojový kód. Pokud by hlavní vývojář nebo tým přestal na projektu pracovat, ostatní vývojáři by na něj mohli navázat. Ani otevřený kód však automaticky nezajišťuje, že se najde někdo, kdo bude vývoj dlouhodobě financovat a udržovat.
Pozornost si zaslouží také právní stránka projektu. ArtCraft deklaruje takzvaný clean-room přístup, jehož cílem je vyvíjet vlastní implementaci bez kopírování chráněného zdrojového kódu konkurence. WordCraft například zakazuje číst nebo kopírovat zdrojový kód Wordu a odkazuje na veřejné specifikace formátů ECMA-376 a ISO 29500. GridCraft a DeckCraft zase deklarují, že nepoužívají ikony, písma ani šablony převzaté od Microsoftu.
Použití veřejných specifikací umožňuje vytvářet aplikace kompatibilní s formáty Microsoft Office, samo o sobě ale neznamená automatickou právní bezproblémovost celého projektu. Záleží také na konkrétní implementaci a použitých materiálech. Veřejné stanovisko Microsoftu k projektu se nepodařilo dohledat, takže nelze říct, jak společnost jeho vznik hodnotí.
Brandon Thomas s pomocí AI agentů nevytvořil za krátkou dobu plnohodnotnou náhradu kancelářského balíku, který Microsoft vyvíjí desítky let. Ukázal ale, že lze relativně rychle postavit použitelný základ podobných aplikací a postupně ho rozšiřovat. Pro část uživatelů už může být tento základ zajímavý, zejména pokud hledají bezplatné nástroje, chtějí pracovat s vlastními soubory a nevadí jim některá omezení ani pokračující vývoj.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík