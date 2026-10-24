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Vývojář s pomocí AI naklonoval Word, Excel i PowerPoint. Jsou zdarma a fungují bez instalace na všech systémech

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Tři open-source kancelářské aplikace napsané od nuly v Rustu s pomocí AI agentů už dnes pokrývají 50 až 60 % funkcí svých microsoftích vzorů.
Otevřený notebook, kancelář, program

Otevřený notebook, kancelář, program

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:38

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