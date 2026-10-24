Nejnavštěvovanější hrad Česka není Karlštejn ani Hluboká. Rozhoduje jeden mechanismus, který regionální památky nemohou překonat

Devět milionů průchodů areálem za jediný rok. Číslo, které Správa Pražského hradu zveřejnila ve své tiskové zprávě za rok 2025, zní jako statistická chyba, dokud si člověk neuvědomí, kde přesně se tento komplex nachází. Pražský hrad nesoutěží s ostatními českými památkami jen jako historický klenot. Soutěží jako součást městské infrastruktury sedmimilionové turistické mašiny jménem Praha. A právě v tom spočívá mechanismus, který žádný regionální hrad nedokáže napodobit.
2,7 milionu versus 355 tisíc: čísla, která mluví za vše
Data
CzechTourism za rok 2025 řadí Pražský hrad na absolutní vrchol žebříčku nejnavštěvovanějších turistických cílů v Česku. Registrovaná návštěvnost překročila 2,7 milionu osob. Proti tomu stojí výsledky Národního památkového ústavu: Karlštejn přivítal 152 716 návštěvníků, Hluboká 202 468. Dohromady 355 184, tedy zhruba 7,6krát méně, než kolik lidí prošlo turnikety pražského komplexu.
Lednice, nejsilnější státní památka mimo hlavní město, dosáhla na 328 477 vstupů. Český Krumlov zaznamenal 233 868. I kdyby se čísla všech čtyř regionálních ikon sečetla, výsledek by stále zaostával za Pražským hradem o více než milion.
Křivka posledních let přitom ukazuje soustavný vzestup bez náznaku stagnace. V pandemickém roce 2021 klesl Hrad na pouhých 444 tisíc registrovaných návštěvníků. O rok později už to bylo 1,42 milionu, v roce 2023 přes 2,19 milionu, v roce 2024 téměř 2,57 milionu. Každý další rok přidal stovky tisíc.
Proč Praha dává Hradu systémovou výhodu, kterou regiony nedoženou
Klíč k pochopení tohoto náskoku neleží v gotických klenbách ani v délce prohlídkových okruhů. Leží v geografii příjezdového turismu. Podle
Českého statistického úřadu ubytovala Praha v roce 2025 celkem 8,27 milionu hostů, z toho 6,7 milionu ze zahraničí. Hrad sedí přímo na hlavní turistické trase metropole, mezi Malou Stranou a Hradčany, v dosahu pěší chůze od Karlova mostu.
Druhý akcelerátor: vstup do areálu je bezplatný. Brány se otevírají denně v šest ráno a zavírají ve dvaadvacet hodin. Návštěvník nemusí kupovat vstupenku, nemusí si rezervovat prohlídku, nemusí plánovat. Stačí projít. Právě proto
tisková zpráva Správy Pražského hradu hovoří o devíti milionech průchodů areálem, čísle trojnásobně vyšším než registrovaná návštěvnost placených objektů.
Karlštejn funguje na zcela odlišném principu. Návštěvník tam jede cíleně, kupuje si časovanou prohlídku, některé okruhy běží jen v letních měsících. Maximální denní kapacita se pohybuje kolem 1 800 osob. Hluboká na podzim přechází do režimu úterý až neděle. Český Krumlov těží z mimořádně atraktivního městského prostředí, ale zůstává regionální destinací vzdálenou tři hodiny od letiště Václava Havla. Ani masivní marketingová kampaň nedokáže vyrobit pražský objem tranzitních turistů tam, kde prostě chybí metropole.
Alena Tučímová - licence CC BY SA 4.0 Největší hradní komplex planety a jeho skryté kouty
Guinnessova kniha rekordů eviduje Pražský hrad jako nejrozsáhlejší souvislý hradní komplex na světě. Rozloha areálu přesahuje sedm hektarů a zahrnuje katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, Obrazárnu, expozici Příběh Pražského hradu i Prašnou věž Mihulku. K tomu se přidávají zahrady: Královská, Jižní, Hartigovská (nově zpřístupněná veřejnosti) a Jelení příkop.
Pro opakované návštěvníky, kteří mají katedrálu a Zlatou uličku odškrtnutou, nabízí areál překvapivě klidné zóny. Jižní zahrady s výhledem na Malou Stranu bývají mimo hlavní proud, Jelení příkop funguje spíš jako městský park než turistická atrakce. Obrazárna s kolekcí Rudolfa II. přitahuje zlomek návštěvníků oproti katedrále, přitom patří k nejcennějším sbírkám starého umění v zemi.
Jak si Hrad stojí v evropské konkurenci hradních komplexů
Srovnání s evropskými protějšky vyžaduje metodickou opatrnost, každá instituce počítá návštěvníky jinak. Tower of London vykázal v roce 2024 zhruba 2,9 milionu placených vstupů. Schönbrunn Group hlásí za rok 2025 celkem 3,963 milionu vstupů do areálu. Pražský hrad se svými 2,7 milionu registrovaných návštěvníků (a devíti miliony průchodů) patří jednoznačně do evropské špičky. Při metrice průchodů areálem dokonce převyšuje oba zmíněné komplexy.
Zajímavý kontrast nabízí i domácí scéna. Hrad Trosky se v roce 2025 stal skokanem roku s nárůstem o 30 088 návštěvníků díky hernímu impulsu z populárního titulu Kingdom Come: Deliverance II. Působivý regionální úspěch, a zároveň důkaz, že i výjimečná vlna posouvá čísla v řádu desítek tisíc, zatímco Pražský hrad operuje v milionech.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková