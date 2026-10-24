Odborník varuje Čechy nad 60 let: Tato chyba při sprchování vás může stát odvoz do nemocnice. Dělá ji mnoho lidí

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Tvrdé dlaždice, keramické hrany, skleněná zástěna a k tomu mokrá podlaha. Právě takto vypadá prostředí, kde se může jediná chvilka slabosti proměnit v těžký úraz. Koupelna přitom v nás vyvolává pocit soukromí a jistoty, a tak málokdo předpokládá, že by tu mohlo jít o zdraví. Lékaři a zdravotní odborníci ale upozorňují, že zdánlivě nevinné návyky mohou organismus výrazně zatěžovat, zvlášť po šedesátém roce života.
V běžném pokoji by závrať skončila možná pádem do křesla nebo na koberec. V koupelně je situace úplně jiná. Kluzký povrch v kombinaci s točením hlavy vytváří vysoké riziko pádu s vážnými následky. Pro seniora to může znamenat zlomeninu, zásah záchranné služby a dlouhou hospitalizaci.
Rizikovější jsou lidé, kteří se léčí s vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo srdečním onemocněním. Právě jejich kardiovaskulární soustava při náhlém přehřátí dostává nejvíc zabrat. Nejvíc ohroženi jsou ti, kdo bydlí sami. Pokud se v bytě nikdo další nenachází a člověk omdlí, pomoc nemusí přijít včas a obyčejná večerní hygiena se změní v kritickou chvíli.
Co se v těle děje, když horká voda převezme vládu
S věkem se v cévním systému odehrávají přirozené změny. Cévy ztrácejí pružnost a schopnost těla vyrovnat se s rychlými teplotními skoky slábne. Když starší organismus zasáhne proud příliš horké vody nebo se ponoří do vany, cévy v kůži i ve svalech se skokově rozšíří. Krev se nahrne do periferií těla a krevní tlak prudce klesne.
Mozek se pak na okamžik ocitne bez dostatečného prokrvení. Člověk pocítí točení hlavy, slabost nebo náhlou nevolnost. V nejhorším případě přijde krátkodobá ztráta vědomí. Právě tohle je ten moment, kdy se z příjemného odpočinku stává nebezpečná situace, a to často bez jakéhokoli varování.
Zátěž zvyšuje i to, co koupeli předchází. Lékaři varují před hygienou na úplně prázdný žaludek, kdy je hladina krevního cukru nižší a tělo snáze podlehne slabosti. Stejně nevhodné je ale jít do vany těsně po vydatném jídle. Po těžkém obědě nebo večeři se velká část krve soustředí v trávicím traktu. Pokud k tomu přibude horká voda rozšiřující cévy na povrchu těla, srdce musí pracovat na plné obrátky a riziko mdlob opět stoupá.
Jak si koupel užít a vyhnout se průšvihu
Základem je správná teplota. Odborníci doporučují držet vodu v rozmezí 37 až 40 stupňů Celsia, tedy blízko běžné tělesné teplotě, aby tělo nezažilo teplotní šok. Horká pára a téměř vařící voda sice navozují pocit důkladného uvolnění, pro krevní oběh jsou však zbytečným stresem. Důležitá je i délka koupele. U seniorů se doporučuje nejvýše 10 až 15 minut, protože dlouhé máčení přispívá k dehydrataci a prohlubuje nestabilitu tlaku. Před koupelí pomáhá vypít sklenici vlažné vody.
Prevence naštěstí nevyžaduje stavební úpravy ani velké investice. Velkou službu udělají protiskluzové rohože ve vaně či sprchovém koutu i na podlaze před nimi, kde často zůstávají kaluže. Pevně ukotvená madla dodají jistotu při vstávání a vystupování, tedy v okamžicích, kdy tlak klesá nejčastěji. Praktické je také sprchové sedátko nebo stolička, díky nimž se dá hygiena zvládnout vsedě a hrozba ztráty rovnováhy se výrazně sníží.
Kdo žije sám, měl by myslet i na spojení s okolím. Dveře koupelny je lepší nezamykat na pevný klíč, aby se do ní v nouzi dalo snadno vstoupit. Telefon patří na suché místo v dosahu, případně lze využít jednoduché nouzové tlačítko. Tyto zásady z koupele neubírají nic na pohodlí, jen dávají jistotu, že odpočinek proběhne bez zbytečných komplikací. Jak je to u vás doma, máte koupelnu zabezpečenou, nebo se na ni teprve chystáte?
Zdroje článku: MedlinePlus, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, drsunnymalhotra.com, spacegroup.no, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová