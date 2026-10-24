FOTO: Ve Fakultní nemocnici se už rýsuje nový Franz Josef. Podívejte se

Historie původní budovy B se začala psát 1. dubna 1892, kdy bylo rozhodnuto vystavět v Olomouci novou nemocnici. Objekt získal lidové přízvisko Franz Josef podle jména tehdejšího panujícího císaře. Novostavba byla dokončena v roce 1896 a její éra skončila na sklonku roku 2023 demolicí.
Nový pavilon se začal v Olomouci stavět v říjnu před dvěma roky. Kromě hrubé stavby dělníci nyní pracují na fasádě budovy, střechách, vnitřních příčkách i technologiích.
"Výstavba pokračuje v souladu s harmonogramem. Hrubou stavbu hlavního objektu se podařilo dokončit za 580 dní od zahájení prací. Dalších 160 dní zabrala realizace spojovacích koridorů mezi objekty A a B. Hotová je také vjezdová rampa do třetího podzemního podlaží, která bude hlavním vjezdem do podzemních garáží. Na stavbě se nyní naplno rozběhly práce, které dávají budově její definitivní podobu," vypočítal vedoucí Odboru investic FN Olomouc František Valíček.
Uvnitř už dělníci budují sádrokartonové příčky, hrubé podlahy, rozvody nebo výtahy. Denně se na stavbě pohybuje kolem dvou stovek pracovníků různých profesí.
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Pavilon B bude centrem celé nemocnice. Kompletně se sem přestěhují čtyři kliniky, Neurologická, Neurochirurgická, Ortopedická a Traumatologická. Své provozy rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, Centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče. Celkem zde bude umístěno 273 lůžek pro pacienty, z toho 51 na JIP, a řada specializovaných lékařských přístrojů včetně angiografických systémů.
Dokončení nového pavilonu B je plánováno na květen roku 2028. "Nepříjemnou stránkou této masivní investiční činnosti je omezení dopravy a možností parkovat v areálu nemocnice. Doufám, že nám pacienti a návštěvníci určitý diskomfort odpustí při vědomí toho, že dostanou k užívání nemocniční zázemí na vrcholné evropské úrovni,“ žádá ekonomický náměstek ředitele Fakultní nemocnice Olomouc Tomáš Uvízl. Investice je zhruba 3,5 miliardy korun bez DPH.