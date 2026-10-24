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FOTO: Ve Fakultní nemocnici se už rýsuje nový Franz Josef. Podívejte se

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Už dva roky uplynuly od zahájení stavby nového centrálního pavilonu B Fakultní nemocnice Olomouc, známého podle svého předchůdce také jako nový Franz Josef. Hrubá stavba hlavního objektu i spojovací koridory jsou již hotové. Podívejte se.
FOTO: Ve Fakultní nemocnici se už rýsuje nový Franz Josef. Podívejte se

FOTO: Ve Fakultní nemocnici se už rýsuje nový Franz Josef. Podívejte se

Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 17:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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