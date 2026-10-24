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Umělá inteligence pomáhá s výukou zpěvu, učitele ale nenahradí

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Umělá inteligence nachází uplatnění napříč obory a ani hudba není výjimkou. Pomáhá například s procvičováním intonace nebo s kompozicí. Podle odborníků ale nemůže nahradit osobní kontakt s pedagogem.
Umělá inteligence pomáhá s výukou zpěvu, učitele ale nenahradí

Umělá inteligence pomáhá s výukou zpěvu, učitele ale nenahradí

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:05

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