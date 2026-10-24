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Policie bude v neděli kvůli fotbalu a hokeji v Hradci Králové v pohotovosti

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Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli utkáním nejvyšších soutěží ve fotbale a v hokeji v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem a dopravou nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby.
Policie bude v neděli kvůli fotbalu a hokeji v Hradci Králové v pohotovosti

Policie bude v neděli kvůli fotbalu a hokeji v Hradci Králové v pohotovosti

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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