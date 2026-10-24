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Tisíce Brňanů odmítly plánované změny financování ČT a ČRo. Nebudeme mlčet, skandovali

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Vlajky, buchty i transparenty. Tisíce lidí se v sobotu sešly na brněnském náměstí Svobody, aby vyjádřily nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků. Demonstraci svolal spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na chystané změny financování České televize a Českého rozhlasu.
Tisíce Brňanů odmítly plánované změny financování ČT a ČRo. Nebudeme mlčet, skandovali

Tisíce Brňanů odmítly plánované změny financování ČT a ČRo. Nebudeme mlčet, skandovali

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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