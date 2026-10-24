Cristiano Ronaldo usiluje o gól s číslem 1000. Dle záběrů mu ale poslední trefu zapsali omylem

Al-Nassr vede na hřišti Al-Faisaly 1:0. Ve 49. minutě posílá João Félix přímý kop do vápna, Cristiano Ronaldo naskakuje k míči a balon končí v síti. Portugalec se otáčí k tribunám a slaví svým typickým „Siu“. Po kontrole VAR je gól uznán a v oficiálním zápisu Saudi Pro League přibývá řádek „Cristiano Ronaldo, hlavička“. Ronaldo je podle ligy na 982 kariérních gólech, 18 tref od tisícovky. Na zpomalených záběrech ale nikdo s jistotou neukáže moment, kdy se Ronaldo míče dotkl. Statistické platformy včetně Opty proto gól zapsaly někomu jinému: brazilskému obránci Andreimu Girottovi, jako vlastní gól.
Ve 49. minutě: hlavička, nebo jen skok?
Podle popisu Gulf News, který sporný moment rozebral nejpodrobněji, se situace odehrála během zlomku vteřiny. Félixův centr letí do středu vápna, Ronaldo vyskakuje a těsně za ním stojí Girotto. Míč změní směr a skončí v bráně. Z dostupných kamerových úhlů však podle listu nelze rozhodnout, zda Ronaldo balon vůbec tečoval dřív, než ho zasáhl obránce.
Druhá otázka je ještě zapeklitější. I kdyby se Ronaldo míče dotkl, mířila jeho hlavička do brány? Na tom totiž autorství gólu stojí. Pokud útočníkův pokus jde mezi tyče a obránce ho jen tečuje, gól obvykle patří útočníkovi. Pokud do brány míč nasměruje teprve obránce, jde o vlastní gól.
Ronaldo o odpovědi zjevně nepochyboval. Po zápase zveřejnil na Instagramu fotografii z oslavy s popiskem „Jdeme na to!“. Přímé vyjádření ke sporu o autorství zatím nedal, jeho chování ale média čtou jednoznačně: gól považuje za svůj.
Zápas měl ještě dohru. Ve 52. minutě Ronaldo skóroval znovu, tentokrát bez pochybností o dotyku. VAR však zásah zrušil pro ofsajd. Během tří minut tak měl na kontě jeden gól, o který se vedou spory, a druhý, který mu sebrala technologie.
Tři roviny, tři různá čísla
Spor o jednu hlavičku se rozpadá do tří vrstev, které se v debatách často míchají. Ve skutečnosti každá z nich pracuje s jinou logikou.
Oficiální ligový zápis. Komentář Saudi Pro League k utkání uvádí jako střelce Ronalda, jako asistenta Félixe a výslovně zmiňuje potvrzení gólu po VAR. Podle saúdského novináře Aliho Al-Anziho, kterého citují beIN Sports i Goal.com, zapsal Ronalda jako autora gólu i rozhodčí. Originál zprávy rozhodčího ale veřejně dostupný není.
Datové hodnocení. Opta má pro sporné góly vlastní pravidla a s rozhodnutím soutěže se sladí jen v některých případech. Podle Gulf News tentokrát zásah klasifikovala jako vlastní gól Girotta. Stejně ho zapsaly SofaScore, FotMob a Flashscore, tedy aplikace, ze kterých čerpá statistiky většina fanoušků na světě.
Mediálně-fanouškovská interpretace. Na sociálních sítích kolují zpomalené záběry, šipky a kroužky. Jedni v nich vidí jasný dotyk hlavou, druzí obránce, který si míč srazil sám. Tahle rovina je nejhlasitější, ale nemá žádnou rozhodovací moc.
O chybě v zápisu se tedy nedá mluvit jen jako o fanouškovské fámě. Mezi oficiální ligou a největšími datovými službami existuje reálný a doložitelný rozpor.
Kdo smí rozhodnout, komu gól patří
Pro oficiální zápis je zatím rozhodnuto ve prospěch Ronalda. Žádnou veřejnou informaci o tom, že by Saudi Pro League případ přezkoumávala, jsme nedohledali. Stejně tak není jasné, zda má liga pro dodatečnou změnu autorství pevný mechanismus.
Jiné soutěže ho mají. Anglická Premier League provozuje Goal Accreditation Panel, tříčlennou komisi, která posuzuje sporné góly s využitím dat Opty. Kluby se proti jejímu verdiktu mohou odvolat. Přepisování střelců po zápase tak ve špičkovém fotbale není nic neobvyklého, jen se tam děje podle veřejných pravidel.
Saúdská liga podobně transparentní postup nemá, nebo ho přinejmenším nezveřejňuje. Výsledkem je situace, kdy rozhodčí a liga říkají jedno a datová firma, se kterou spolupracuje půlka fotbalového světa, druhé. Pokud by liga autorství dodatečně přehodnotila, Ronaldo by klesl z 982 na 981 gólů. Dá se ale čekat, že k tomu nedojde: liga nemá motivaci brát hvězdě, na které staví svou globální značku, gól na cestě k historickému milníku.
Kolik zápasů zbývá do tisícovky
Rozdíl jednoho gólu vypadá kosmeticky. V přepočtu na zápasy už tak malý není. Opta Analyst eviduje Ronaldovi v ligové sezoně 2026/27 čtyři góly v devíti zápasech, tedy 0,44 gólu na utkání. Podle ligového zápisu, který počítá i sporný zásah, jich má pět, tedy 0,56 na zápas.
Náš redakční výpočet při zachování ligového tempa:
- Podle ligy: 18 gólů při 0,56 gólu na zápas znamená zhruba 33 ligových zápasů.
- Podle Opty: 19 gólů při 0,44 gólu na zápas znamená zhruba 43 ligových zápasů.
Rozdíl deseti zápasů odpovídá zhruba třetině saúdské ligové sezony. Projekce samozřejmě nepočítá s pohárovými utkáními, asijskou Ligou mistrů ani s reprezentací, kde Ronaldo góly přidává také. Ukazuje ale, jak moc jedna nejasná hlavička mění odhad, kdy legendární číslo padne.
Forma navíc v posledních dnech kolísala. Tři dny před zápasem s Al-Faisaly, 20. října, Al-Nassr porazil Neom SC 1:0. Oficiální sestřih ligy nesl titulek o Ronaldově neproměněné penaltě a vítězném gólu Félixe. Goal.com k tomu připomněl, že Portugalec minul i odkrytou bránu. Sporný gól tak přišel po sérii zaváhání, která byla až nepříjemně dobře vidět.
Další příležitosti přijdou rychle. V pondělí 26. října hraje Al-Nassr v Rijádu na stadionu Al-Awwal Park proti Al-Waslu v asijské Lize mistrů (AFC Champions League Elite), ve čtvrtek 29. října ho čeká ligový zápas s Al-Kholood. Čeští diváci mohou saúdskou ligu sledovat na stanici Strike TV, která od roku 2025 drží práva pro Česko a Slovensko a zaměřuje se právě na zápasy Al-Nassru.
Tisícovka jako boj o metodiku
Celý spor odhaluje nepohodlnou pravdu o Ronaldově honbě za rekordem. Číslo 1000 není oficiální statistika FIFA ani jiné instituce. Je to součet soutěžních gólů za kluby a reprezentaci a výsledek záleží na tom, kdo počítá a podle jakých pravidel.
BBC už při Ronaldově 900. gólu v září 2024 upozorňovala, že centrální databáze pro historicky nejlepšího střelce mužského fotbalu neexistuje. Dobře to ukazují i tabulky RSSSF, nejrespektovanějšího archivu fotbalové statistiky. V kategorii oficiálních zápasů vede Ronaldo s 994 góly, Josef Bican má přes 950, Lionel Messi 948 a Pelé 778. V užší kategorii oficiálních zápasů nejvyšší úrovně má Ronaldo 978, Messi 921, Pelé 770, Romário 761 a Ferenc Puskás 760. Tentýž hráč, tytéž zápasy, ale jiný filtr a jiné číslo.
Podle nás je proto spor o gól proti Al-Faisaly víc než hádka o jednu hlavičku. Jde o to, kdo bude mít poslední slovo ve chvíli, kdy Ronaldo oslaví „tisícovku“. Liga, která má zájem na velkém příběhu? Datová firma, která trvá na vlastních pravidlech? Nebo novináři a fanoušci, kteří si každé číslo přepočítají sami? Velmi reálně hrozí, že svět uvidí dvě tisícovky v rozmezí několika týdnů, jednu oficiální a jednu statistickou.
Ronaldo už na Instagramu ukázal, kterou verzi počítání uznává on. Až jednou zvedne ruce nad hlavu po svém tisícém gólu, bude se pod oslavou možná znovu objevovat Girottovo jméno.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl