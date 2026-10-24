VOD tipy: Návrat Lupina, nová Odvážná Vaiana i krvavá vyvražďovačka

Ani tento týden není na streamu chudý na atraktivní filmové či seriálové novinky. Zatímco fandové filmů si mohou vychutnat sedmý Vřískot či hraný remake oblíbené disneyovky, seriáloví příznivci nebudou zejména díky Netflixu vědět, kam dřív skočit.
Druhá řada skvělého anime ze světa populární počítačové hry Cyberpunk nás znovu zavede do města Night City plného technicky modifikovaných jedinců, jež je rozděleno do několika částí ovládaných obřími korporacemi. Návrat netflixovského animáku doručí zcela nový příběh, který v traileru láká na intenzivní, brutální a značně psychedelickou jízdu.
Po zatraceně dlouhém čekání se na Netflix vrací jeden z nejpopulárnějších evropských seriálů současnosti, oblíbený Lupin. Se známým zlodějíčkem v podobě šarmantního Omara Syho se potkáme čtyři roky po skončení třetí řady, kdy se Assane stále nachází ve vězení. Chce si totiž odpykat trest a dodržet slib, který dal svému synovi. Rodinné plány však vezmou za své poté, co se objeví prohlášení podepsané samotným Lupinem, na němž stojí, že několik muzeí se má stát terčem současně provedených loupeží. Hlavní hrdina trvá na své nevinně. Nikdo mu ale nevěří, a tak musí uprchnout z vězení a očistit své jméno.
Disney pokračuje ve svém předělávání populárních animáků a znovu nám tak představí příběh mladé dívky, která se vydává na dobrodružství napříč nádhernou Polynésií, aby našla kdysi mocného poloboha Mauiho, jenž jí může pomoci zachránit její lid. Očekávejte velkolepou rodinnou zábavu s prověřenými písničkami a hvězdným Dwaynem Johnsonem.
Na HBO Max dorazil brazilský thriller Tajný agent, který byl nominován na čtyři Oscary včetně toho nejprestižnějšího za nejlepší film. Wagner Moura ze seriálu Narcos zde ztvárnil technologického experta, který se v Brazílii 70. let ocitá na útěku před politickým režimem a nechce nic jiného než zajistit sobě a synovi svobodu. Brzy ale zjistí, že po něm jdou nájemní zabijáci a nemůže věřit prakticky nikomu.
Oblíbený romantický seriálový hit s Kristen Bell a Adamem Brodym se vrací již se svou třetí řadou, v níž bude nepravděpodobný pár Joanne a Noah čelit další velké vztahové výzvě – společnému bydlení. Naplno si tak užívají každé vzrušující „poprvé“, které budování společného života přináší, zatímco jejich blízcí čelí novým životním výzvám a možná to mezi některými z nich začne dokonce jiskřit.
Slavná hororová série dorazila na SkyShowtime se sedmým dílem, v němž bude maskovaný vrahoun Ghostface znovu zabíjet nevinné oběti. Tentokrát se ale nezaměří pouze na ikonu franšízy Sidney Prescott v podání Neve Campbell, ale zejména na její dceru. Hororové a pěkně krvavé předání pochodně může začít.
Zdroje: Netflix, Disney+, HBO Max, SkyShowtime