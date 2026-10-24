Jednoduchý domácí beránek ke kávě, který si zaslouží místo na stole po celý rok, nejen ve svátek

Velikonoční beránek se u nás doma nepeče jen proto, že se to tak dělá. Rodina ho vyhlíží každý rok a já se k němu stejně vracím ráda: na stole vypadá slavnostně, chutná nám a nikde přece není psáno, že se musí objevit jen o Velikonocích. Letos jsem sáhla po verzi s pistáciemi a jemným, trochu exotickým nádechem. Do těsta přinesou hezkou barvu, vláčnost a jiný výraz než obvyklá vanilka s rozinkami. Když se forma poctivě vymaže a beránek se v troubě zbytečně nevysuší, vznikne z něj opravdu pěkný moučník ke kávě, i když přijde návštěva.
Beránek má u nás doma skoro stejnou váhu jako . Jen je s ním o něco víc napětí. Hlavně v okamžiku, kdy se má vyklopit a člověk tiše doufá, že z formy vyjde celý, i s oušky. Po několika pokusech už se držím mazanec postupu, který mi funguje. Těsto nechávám jemnější, ne těžké jako kámen, a formu vymazávám pečlivě i v místech, kam se mašlovačce zrovna nechce. A přiznám to rovnou: jeden můj loňský beránek to dotáhl až do novin a doma se tomu smáli ještě dlouho. Letos tedy raději jistota, jen s menší změnou v chuti.
Na tomhle receptu mám ráda i jeho
variabilitu. Kdo chce zůstat u tradice, může exotickou linku klidně vynechat a upéct máslového beránka jen s citronovou kůrou. Já do těsta dávám jemně mleté pistácie a trochu kokosového mléka. Výsledek je měkčí a druhý den tolik nevysychá.
Můj tip zní: U tenčí plechové formy na konci pečení trochu stáhněte teplotu. Ouška a čumáček chytají barvu rychleji než zbytek, někdy až nepříjemně rychle. Recept na vláčného velikonočního beránka s pistáciemi
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 45 až 55 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 1 beránek Ingredience pro přípravu 4 ks vejce 180 g moučkového cukru 1 balení vanilkového cukru 180 g změklého másla 220 g polohrubé mouky 80 g jemně mletých nesolených pistácií 1 balíček prášku do pečiva 120 ml kokosového mléka 1 ks bio citronu, jen kůra 1 špetka soli 1 lžíce másla na vymazání formy 2 lžíce hrubé mouky na vysypání formy 2 ks rozinek nebo kousky čokolády na oči 1 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy velikonočního beránka
1. Troubu předehřejte na
170 °C. Formu na beránka vymažte máslem důkladně, opravdu bez vynechaných míst, a vysypte hrubou moukou. Tady se spěch nevyplácí. Nejhorší bývají záhyby kolem hlavy a nožek, tam se těsto drží nejraději.
2. Do větší mísy dejte
změklé máslo, moučkový cukr a vanilkový cukr. Několik minut třete, dokud hmota nezesvětlá a nenabude. Když se tahle část odflákne, je to na hotovém beránkovi znát.
3. Pak postupně zašlehejte
vejce, jedno po druhém. Vždy počkejte, až se vejce spojí s máslovým základem, a teprve potom přidejte další. Nakonec vmíchejte citronovou kůru a špetku soli.
4. V jiné misce promíchejte
polohrubou mouku, mleté pistácie a prášek do pečiva. Suchou směs přidávejte k máslovému základu střídavě s kokosovým mlékem. Těsto má být hladké, spíš hustší, ale pořád roztíratelné.
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5. Těsto přesuňte do připravené formy. Pokud používáte dvoudílnou formu, plňte ji přibližně do dvou třetin, aby mělo těsto prostor vyrůst. Povrch jen zlehka zarovnejte stěrkou.
6. Formu vložte do trouby a pečte asi
45 až 55 minut. Po 40 minutách zkontrolujte barvu povrchu. Když hlava beránka tmavne moc rychle, volně ji překryjte alobalem. Foto: Cooky.cz, Beránek s vajíčky
7. Propečení ověřte špejlí. Zapíchněte ji do nejsilnější části těla; pokud vyjde suchá, beránek je hotový. Každá forma peče trochu jinak, takže poslední minuty je lepší hlídat.
Foto: Cooky.cz, Beránek – exot
8. Upečeného
beránka nechte ve formě odpočinout asi 10 až 15 minut. Až potom ho opatrně vyklopte na mřížku a nechte úplně vychladnout. Přílišná horlivost v téhle chvíli často končí ulomeným kusem. Foto: Cooky.cz, Beránek – sběratel
9. Vychladlého beránka lehce poprašte
moučkovým cukrem, přidejte rozinky nebo kousky čokolády jako oči a případně mu kolem krku uvažte stužku. Podávejte ke kávě nebo čaji. Nejlepší je v den upečení, dobrý ale zůstane ještě další dva dny. Jen ho nenechávejte volně na vzduchu, jinak začne osychat. Rady proč u beránka rozhoduje forma i těsto Pokud chcete výraznější pistáciovou chuť, nechte část oříšků nasekanou nahrubo a vmíchejte je do těsta až na závěr. Kokosové mléko by mělo mít pokojovou teplotu. Příliš studené může máslové těsto srazit. Když beránka upečete den předem, druhý den se většinou lépe krájí a chuť bývá klidnější, víc propojená. U beránka nejde jen o chuť. Po vyklopení má pořád vypadat jako beránek, ne jako hromádka sladkých drobků. Potíž bývá nejčastěji v těstě: jednou je moc těžké, jindy zase řídké. Třené máslové těsto drží tvar dobře, ale potřebuje pořádně vyšlehat. Pistácie do něj přidají trochu tuku a jemnosti, takže se do takového základu hodí víc než do úplně lehkého piškotu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková