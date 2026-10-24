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Jednoduchý domácí beránek ke kávě, který si zaslouží místo na stole po celý rok, nejen ve svátek

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Na velikonočního beránka u nás doma čeká každý rok celá rodina a já se k němu vracím ráda i proto, že je to přesně ten typ pečení, který vypadá slavnostně, ale ve skutečnosti není složitý. Letos dělám verzi s pistáciemi a jemnou exotickou notou, protože právě ta mu dodá hezkou barvu, vláčnost a trochu jiný šmrnc než klasické těsto z vanilky a rozinek.
Obrázek beránka politého čokoládou k receptu na Beránka

Obrázek beránka politého čokoládou k receptu na Beránka

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Máte chuť si i ve všední den vyzkoušet velikonočního beránka? Zkuste tento recept, třeba se vám zalíbí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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