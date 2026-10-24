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Nová nádrž v Perninku pomůže zimnímu zasněžování, v létě poslouží k rekreaci

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V Perninku na Karlovarsku pokračuje budování celoročního sportovního areálu pro děti. Do výstavby nádrže na zasněžování sjezdovek, která bude v létě sloužit k rekreaci, zatím majitel areálu Vladimír Brůna vložil zhruba 20 milionů korun.
Nová nádrž v Perninku pomůže zimnímu zasněžování, v létě poslouží k rekreaci

Nová nádrž v Perninku pomůže zimnímu zasněžování, v létě poslouží k rekreaci

Zdroj: Pernink
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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