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Horké léto si v evropských městech vyžádalo 50 tisíc obětí. Nejvíce lidí zemřelo v Itálii

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Léto 2026 se zapsalo do historie jako nejsmrtelnější v Evropě. Nová studie vědců z Imperial College London odhaduje, že extrémní horko si ve městech 30 evropských zemí vyžádalo přes 50 000 životů. Podle odborníků za zhruba dvěma třetinami úmrtí stojí změna klimatu.
Horké léto si v evropských městech vyžádalo 50 tisíc obětí. Nejvíce lidí zemřelo v Itálii

Horké léto si v evropských městech vyžádalo 50 tisíc obětí. Nejvíce lidí zemřelo v Itálii

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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