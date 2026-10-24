46 minut v životě Andreje Babiše. Dlouhý telefonát s neznámou: „Přijeďte na Čapák.“

POZNÁMKA. Premiér Andrej Babiš včera ani dnes ráno osobně v Poslanecké sněmovně neobhajoval, jak říká „vládní slib voličům zrušit veřejnoprávní poplatky". V sobotu ale věnoval dlouhé desítky minut komunikaci s lidmi, kteří mu psali a volali, že se jim kroky jeho vlády nelíbí. HlídacíPes.org měl možnost vyslechnout nahrávku jednoho takového telefonátu. Trval 46 minut.
Začalo to celkem jednoduše. „Přijela jsem domů z Prahy v pět ráno. Byla jsem na Malostranském náměstí a když jsem rozmrzala, všimla jsem si, že dal někdo na Facebook telefon Andreje Babiše, ať mu slušně píšeme, co si o změně financování veřejnoprávních médií myslíme. Tak jsem to udělala,“ vypráví matka dvou dětí žijící ve Středočeském kraji – její identitu redakce zná, přesněji však být identifikována nechce.
„Napsala jsem mu, že mi není jedno, co se děje, že bych mu popřála dobré ráno, ale ono dobré není, a že se kvůli němu tato země rozpadá,“ vypráví.
Andrej Babiš navzdory brzké ranní hodině okamžitě odepsal: „Píšete samé nesmysly. Pěkný víkend.“
Z nahrávky zní typický Babiš se svou dikcí, stylem komunikace, typem argumentace i rozbíhavým myšlením.
Zatím jen esemesková debata tím ale neskončila. „Napsala jsem mu, že je arogantní a že si za svým stojím, a že na rozdíl od něj jsem ochotná diskutovat, že vychovávám dvě děti a záleží mi na tom, v jaké společnosti budou žít…“
Napsala jste, že jsem srab
Babiš poté odepsal s tím, že klidně zavolá, ale že to musí být bez vulgarit. „Nepoužila jsem v naší komunikaci jedinou vulgaritu. Když jsem ho na to upozornila, napsal, že jsme použila slovo srab. Což ovšem vulgarita není.“
Když pak Babiš reagoval, ať se někdy osobně zastaví v Průhonicích (v debatě pak opakovaně zval „na Čapák“) a že „snad se nebojíte“, žena nabyla dojmu, že na druhé straně Babiš ve skutečnosti není. Když pochybnost vyjádřila, český premiér jí obratem zavolal. Samotný telefonát si domluvili na čas zhruba po 13.00.
Uskutečnil se o něco později, zato trval dlouhých 46 minut. Čas na to prý premiér měl, protože teď „mluvím s občany, točím videa, kde vysvětluji ty nesmysly co mi lidi píšou o ničení demokracie“.
Podrobný obsah telefonátu zde reprodukovat nebudeme. Přestože žena poskytla nahrávku redakci a souhlasí s citováním, pořád šlo o soukromý rozhovor, z jeho obsahu proto vybíráme a parafrázujeme pouze pasáže týkající se výkonu premiérské funkce a projednávaného návrhu.
Babiš připustil, že žádná normální debata ve sněmovně neproběhla, že na to bude prostor v druhém čtení a on sám má prý v plánu do druhého čtení načíst možnost dobrovolnosti placení poplatků.
Z nahrávky zní typický Babiš se svou dikcí, stylem komunikace, typem argumentace i rozbíhavým myšlením.
K tématu veřejnoprávních poplatků zaznělo v zásadě jen to, co do veřejného prostoru pouští vláda a sám Andrej Babiš: že Česká televize bude mít garantovanou částku, půjde o mandatorní výdaj s inflační doložkou, že to takto má 17 zemí a že jen plní slib voličům...
Načtu dobrovolnost poplatků
Babiš připustil, že žádná normální debata ve sněmovně neproběhla, že na to bude prostor v druhém čtení a on sám má prý v plánu do druhého čtení načíst možnost dobrovolnosti placení poplatků.
Žádný důvod, proč být při jednání o poplatcích osobně ve sněmovně, prý neviděl, protože bylo jasné, že vládní koalice má na to i tak dostatek hlasů.
Spěch s prohlasováním v sobotu brzy ráno vysvětlil tím, že opozice chtěla téma zneužít v souvislosti se 17. listopadem.
Rozhovor pak obsahuje i několik pozoruhodných zmínek o vztazích v koalici, o Babišově přesvědčení o vlastním altruismu a své nenahraditelnosti… Zaujme nicméně hlavně kontrast mezi neochotou Andreje Babiše veřejně diskutovat jak v parlamentu, tak v kritických médiích a tím, že mu stojí za to, přesvědčovat desítky minut o své pravdě lidi, jejichž jméno ani tvář vůbec nezná.