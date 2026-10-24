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46 minut v životě Andreje Babiše. Dlouhý telefonát s neznámou: „Přijeďte na Čapák.“

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Dennívýzva
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POZNÁMKA. Premiér Andrej Babiš včera ani dnes ráno osobně v Poslanecké sněmovně neobhajoval, jak říká „vládní slib voličům zrušit veřejnoprávní poplatky“. V sobotu ale věnoval dlouhé desítky minut komunikaci s lidmi, kteří mu psali a volali, že se jim kroky jeho vlády nelíbí. HlídacíPes.org měl možnost vyslechnout nahrávku jednoho takového telefonátu. Trval 46 minut. Začalo
profimedia-1043356695

profimedia-1043356695

Zdroj: Andrej Babiš. Foto: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 16:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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