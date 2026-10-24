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YouTube připravuje velkou novinku. Chystá audioknihy v jednom předplatném, možná už od roku 2027

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YouTube jedná s nakladatelstvími o spuštění oficiální audioknižní služby, která by se mohla stát součástí předplatného YouTube Premium.
Telefon, YouTube

Telefon, YouTube

Zdroj: SCBY / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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