YouTube připravuje velkou novinku. Chystá audioknihy v jednom předplatném, možná už od roku 2027

Informaci přinesl v říjnu 2026 deník The Wall Street Journal. Podle jeho reportu převzatého serverem The Desk YouTube aktivně jedná s vydavateli o licencích na audioknihy a zvažuje jejich zařazení přímo do stávajícího předplatného Premium. Uživatelé by tak mohli získat přístup k audioknihám v rámci jednoho balíčku, který už zahrnuje sledování videí bez reklam, YouTube Music, stahování obsahu pro offline přehrávání a přehrávání na pozadí. Rok 2027 je zatím nejbližším zvažovaným termínem spuštění, nikoli potvrzeným datem. YouTube dosud nezveřejnilo informace o katalogu titulů, cenovém modelu, podporovaných jazycích ani trzích, na kterých by služba mohla být dostupná. Slovo „možná“ tu proto není jen formalitou. Projekt je stále v rané fázi a kromě základního záměru zůstává většina podrobností nejasná.
Co dnes YouTube Premium nabízí a co v něm chybí
Současné benefity YouTube Premium se soustředí především na video a hudbu. Předplatitelé mohou sledovat videa bez reklam, využívat YouTube Music, stahovat obsah pro offline přehrávání a poslouchat videa na pozadí. Audioknihy mezi oficiálně uváděnými výhodami zatím nejsou. Právě poslech bez nutnosti sledovat obrazovku, ať už jde o hudbu, podcasty nebo přehrávání na pozadí, je přitom důležitou součástí hodnoty, kterou lidé v předplatném hledají. Zařazení audioknih by proto nebylo úplně novým směrem, ale spíše rozšířením již zavedených funkcí.
Audioknihy se na YouTube objevují už dnes, ovšem ne vždy legálně. Podle dat Audio Publishers Association z června 2026 poslouchalo v předchozím roce bezplatné kopie audioknih na YouTube 45 procent jejich posluchačů. Tento údaj sám o sobě neznamená, že všechny tyto kopie byly pirátské, ukazuje ale, jak významnou roli platforma v této oblasti hraje. Pro nakladatele představuje neautorizované šíření obsahu problém, zároveň však YouTube nabízí možnost, jak oslovit velké publikum. Platforma má technologii Content ID pro správu autorských práv a mohla by část nelegálního poslechu převést na licencovaný model, z něhož by měli příjmy také držitelé práv.
Jak si stojí konkurence: Spotify a Audible
Než YouTube případnou službu spustí, bude muset soupeřit se dvěma zavedenými hráči. Spotify i Audible už mají vlastní distribuční modely a zkušenosti s prodejem audioknih.
Spotify v květnu 2026 oznámilo katalog čítající více než 700 tisíc audioknižních titulů ve 22 trzích. V říjnu 2026 pak rozšířilo svou nabídku do více než 180 trhů, kde mělo zpřístupnit 350 tisíc titulů ve 120 jazycích. Ve Spojených státech nabízí v rámci některých tarifů Premium 15 hodin poslechu audioknih měsíčně. V Česku je situace odlišná: audioknihy jsou dostupné prostřednictvím doplňku Audioknihy+ za 125 Kč měsíčně nad rámec běžného předplatného Premium. Součástí je 15 hodin poslechu a možnost dokupovat další hodiny nebo jednotlivé tituly. Audioknihy tedy nejsou automatickou součástí každého tarifu.
Audible od Amazonu nabízí dva tarify: Standard za přibližně 210 Kč měsíčně (8,99 USD), který zahrnuje jednu audioknihu měsíčně z katalogu čítajícího zhruba milion titulů, a Premium za přibližně 350 Kč měsíčně (14,95 USD), který přidává jeden kredit měsíčně a přístup k širší nabídce obsahu. Kreditový model umožňuje získávat další audioknihy podle podmínek konkrétního tarifu.
Obě služby mají jasně stanovené ceny, pravidla i podobu nabídky. YouTube zatím žádné takové podrobnosti nepředstavilo. Pokud by se mu však podařilo zahrnout audioknihy do jednoho balíčku s videem a hudbou bez dalšího příplatku, mohlo by nabídnout něco, co Spotify ani Audible v této podobě neposkytují: společné předplatné pro video, hudbu a audioknihy.
Co to znamená pro české uživatele
YouTube Premium je v Česku oficiálně dostupné, takže zde platforma má potřebné zázemí pro provoz placené služby. To však samo o sobě neznamená, že se audioknihy dostanou na český trh hned při spuštění. YouTube může novou funkci zavádět postupně a začít na vybraných trzích, například v anglicky mluvících zemích.
Dostupnost českých audioknih zatím nikdo nepotvrdil. Ani zprávy navazující na report WSJ, ani veřejné materiály YouTube neuvádějí, které jazyky by služba podporovala. Spotify při říjnovém rozšíření oznámilo nabídku ve 120 jazycích, z dostupných informací ale nelze jednoznačně vyvodit, zda mezi nimi bude také čeština. Lze proto pouze odhadovat, že by YouTube mohlo při spuštění upřednostnit anglicky mluvící trhy a tituly, které mají největší potenciál oslovit široké publikum. Dostupnost českého katalogu bude záviset především na licenčních dohodách a obchodní strategii platformy.
Důležitá je také cena. Oficiální podmínky placených služeb YouTube uvádějí, že ceny se mohou měnit mimo jiné v souvislosti se změnami licenčních nákladů nebo samotné služby. Přidání audioknih by tedy mohlo být jedním z důvodů ke zdražení Premium. Stejně tak je ale možné, že YouTube zvolí model, v němž budou audioknihy součástí stávající ceny. Zdražení zatím nikdo nepotvrdil; podmínky pouze připouštějí, že se cena může v budoucnu změnit.
Proč to dává smysl právě teď
Trh s audioknihami roste. Audio Publishers Association uvádí za rok 2025 tržby ve výši 2,43 miliardy dolarů, tedy přibližně 57 miliard Kč, a více než 750 tisíc aktivních titulů. Zároveň velká část posluchačů využívá YouTube k bezplatnému poslechu audioknih. Pro nakladatele tak spolupráce s platformou představuje příležitost i riziko: YouTube může být zdrojem neautorizovaného šíření, ale zároveň nabízí potenciálně velmi rozsáhlý distribuční kanál.
Platforma už nyní využívá nástroje Content ID, které pomáhají rozpoznávat chráněný obsah a umožňují držitelům práv rozhodnout o jeho blokování, monetizaci nebo sledování. K dispozici má také postupy pro nahlašování a odstraňování obsahu porušujícího autorská práva. Licencovaná služba audioknih by k těmto nástrojům přidala legální alternativu: místo pouhého odstraňování neautorizovaných nahrávek by YouTube mohlo nabídnout oficiální verze, z nichž by měli prospěch také autoři, nakladatelé a další držitelé práv.
Pokud se podaří vyjednat dostatečně široký katalog a udržet cenu předplatného na přijatelné úrovni, mohlo by YouTube vytvořit atraktivní nabídku pro lidi, kteří chtějí mít video, hudbu i mluvené slovo na jednom místě. Právě propojení těchto tří typů obsahu v rámci jednoho předplatného by mohlo být hlavní konkurenční výhodou. Zda se tento záměr podaří uskutečnit, však bude záviset na licenčních dohodách, cenové strategii a dostupnosti služby na jednotlivých trzích.
Má smysl čekat, nebo si předplatit něco jiného?
Pokud chcete audioknihy poslouchat už teď, čekání na YouTube zatím nedává praktický smysl. Služba nemá potvrzený termín spuštění ani zveřejněný katalog, cenu či seznam podporovaných jazyků. Spotify i Audible naproti tomu již fungují a nabízejí konkrétní podmínky předplatného. V Česku lze audioknihy využívat také prostřednictvím doplňku Spotify Audioknihy+.
Pokud už platíte YouTube Premium a audioknihy zatím neposloucháte, není důvod něco měnit. Vyplatí se počkat na oficiální oznámení a teprve poté posoudit, co nová nabídka skutečně přinese. Jestliže YouTube dokáže zařadit licencované audioknihy do stávajícího předplatného bez příplatku, mohlo by jít o významné rozšíření služby. Zatím je ale nutné brát tento záměr jako připravovaný projekt, nikoli jako hotový produkt.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík