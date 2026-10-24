Jedna vosa sesbírá za den 100 mšic a skupina jich za hodinu pochytá 200 much. Kdo je vyžene, přijde o nejlepší ochranu zahrady

Jedna vosa sesbírá za den 100 mšic a skupina jich za hodinu pochytá 200 much. Kdo je vyžene, přijde o nejlepší ochranu zahradyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jedna vosa sesbírá za den 100 mšic a skupina jich za hodinu pochytá 200 much. Kdo je vyžene, přijde o nejlepší ochranu zahradyZdroj: Charles J. Sharp / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 24.10.2026 15:57
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