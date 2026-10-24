Bayern je bez trenéra. Kompany zůstane po kolapsu v nemocnici

Kompany v pátek 23. října sledoval trénink druhého týmu, rezervy FC Bayern Amateure. Tam se mu udělalo zle. Skončil v péči lékařů a v nemocnici zůstal na podrobných vyšetřeních. Klub to v 18:15 oznámil na webu FC Bayern a připojil větu, která na dny dopředu určila provoz celého mužstva: trénink i zápasy do odvolání přebírá Kompanyho realizační tým. Institucionálně tedy Bayern bez trenéra není, struktura funguje dál. Chybí ale člověk, který už dva roky určuje směr. A chybí v nejnabitější fázi podzimu, kdy se během dvou týdnů hraje o čelo ligy, o postup v poháru i o body v Lize mistrů.
Tři dny, které otočily program Bayernu
Časová osa je krátká:
- Pátek 23. října 2026: Kompany kolabuje během tréninku rezervy. Večer klub vydává oficiální oznámení o hospitalizaci a převzetí týmu realizačním štábem.
- Sobota 24. října 2026: Sportovní ředitel Max Eberl přináší první informace o zdravotním stavu. Kompany je stabilní, v nemocnici ale ještě několik dní zůstane.
- Neděle 25. října 2026: Bayern hraje v 17:30 ve Freiburgu svůj první zápas bez Kompanyho na lavičce.
Mezi kolapsem a výkopem tak uběhnou necelé dva dny. Na velký zásah do týmu to není dost času, na přípravu konkrétního plánu jen tak tak. Štáb musí tým připravit na soupeře, který v tabulce ztrácí jediný bod, a zároveň odpovídat na otázky, na které sám nezná odpověď.
Stabilní, ale bez data návratu
Sobotní vyjádření Eberla, zveřejněné rovněž na klubovém webu, uklidnilo jen napůl. Kompany je podle něj stabilní. Vyšetření už prý něco naznačila, k určení příčiny a délky rekonvalescence ale budou potřeba další testy. Diagnózu klub nezveřejnil.
Ani přesný termín návratu Eberl stanovit nechtěl. Kompany podle něj dostane všechen čas, který bude potřebovat, a na lavičku se vrátí, až bude zcela zdravý. Pokud se o návratu mluví, pak v řádu týdnů, ne dnů.
Kolapsu předcházelo několik složitějších dní. Kompany měl silnou virovou infekci a podle německých médií i potíže s kyčlí. Vynechal kvůli tomu několik tréninků a jednu tiskovou konferenci, proti Arsenalu už ale na lavičce stál. Eberl přímou souvislost mezi virózou a pátečním kolapsem odmítl potvrdit. Jako člověk bez lékařského vzdělání podle svých slov žádné souvislosti dovozovat nebude.
Přesto pronesl větu, která v Německu rezonuje. Podle Sky Sport mluvil o Kompanym jako o „neuvěřitelném pracantovi“, kterého bude klub muset chránit i před ním samotným. Když člověk neposlouchá signály svého těla, tělo nakonec křičí. Diagnóza to není. Spíš varování od člověka, který Kompanyho vidí v práci každý den.
Zátěž trenérů na nejvyšší úrovni sleduje i věda. Přehledová studie o duševním zdraví elitních trenérů popisuje kombinaci výkonnostních, organizačních a osobních stresorů a vyhoření řadí mezi hlavní témata výzkumu. Kompanyho případ to nevysvětluje. Připomíná ale, že trenérská kancelář v klubu velikosti Bayernu není místo, kde by se dalo snadno zpomalit.
Danks přebírá, klub náhradu nehledá
Veřejnou tváří záskoku je asistent Aaron Danks. U Kompanyho působí od července 2024, předtím pracoval s anglickými výběry do 20 a 21 let, v Anderlechtu, Aston Ville a Middlesbrough. V Aston Ville už jednou vedl tým jako dočasný hlavní trenér, takže roli muže, který naskakuje v nečekané chvíli, zná. Vedle něj ve štábu zůstávají mimo jiné René Marić, Floribert Ngalula, Daniel Fradley, Michael Rechner a Walter Gfrerer.
Eberl zdůraznil, že klub trenérskému týmu plně věří a o žádné změně neuvažuje. Odpovídá to Kompanyho postavení. Smlouvu má do 30. června 2029 a jeho éra je sportovně mimořádně úspěšná: dva německé tituly v letech 2025 a 2026, Německý pohár 2026, Superpohár 2025 a v sezoně 2025/26 rekordních 122 bundesligových gólů. Bayern tím pokořil klubový rekord 101 branek, který vydržel od sezony 1971/72.
Podle nás je to nejsilnější argument pro klidnou komunikaci klubu. Tým, který pod jedním trenérem dvakrát po sobě vyhrál ligu, nepotřebuje nový systém. Potřebuje, aby ten stávající běžel i bez svého autora co nejplynuleji.
Historie nabízí jednu paralelu. Gérard Houllier v Liverpoolu v sezoně 2001/02 prodělal operaci srdce, která mu zachránila život. Během sezony se na lavičku vrátil, jeho návrat v Lize mistrů proti AS Řím patří k nejemotivnějším večerům na Anfieldu a Liverpool tehdy skončil v lize druhý. Zdravotní případy srovnávat nelze. Ukazuje to ale, že velký klub dokáže dočasnou ztrátu hlavního trenéra přečkat, pokud za ním stojí sehraný štáb.
Program, který nepočká
Bayern jde do Freiburgu jako lídr. Podle tabulky Bundesligy má po šesti kolech 14 bodů z bilance čtyř výher a dvou remíz při skóre 22:5. Freiburg je třetí s 13 body a skórem 15:6. První zápas bez Kompanyho je tak rovnou přímý souboj o čelo ligy.
Tým navíc přijede oslabený. Joshua Kimmich dál zůstává s rodinou po úmrtí blízkého člověka a proti Freiburgu chybí. Bayern tak současně ztrácí hlavního trenéra i lídra středu hřiště. Sky Sport uvádí další absence: Jamal Musiala, Kim Min-če a Luis Díaz. Naopak Michael Olise se po odpykání ligového trestu může vrátit.
Pokud platí Eberlův rámec „týdny, ne dny“, Kompanyho absence se může protáhnout přes celou následující sérii. Klub zatím potvrdil jen záskok ve Freiburgu.
Během dvou týdnů tak Bayern čeká duel s přímým konkurentem, pohárový zápas, šlágr s Dortmundem a výjezd do Madridu. Pro tým bez hlavního rozhodovacího hlasu si lze citlivější období těžko představit. V Lize mistrů má Bayern později v programu i Lille, Manchester United, Real Betis a pražskou Slavii, takže dění na mnichovské lavičce má i český rozměr.
Český hráč ani člen štábu v Bayernu aktuálně není. Nedělní zápas ve Freiburgu ale podle přehledu vysílání odvysílá Nova Sport 3 a streamovací služba OnePlay.
Kompany zatím leží v nemocnici a čeká na další výsledky. Bayern mezitím jede do Freiburgu s plánem B, který funguje na papíře, a s otázkou, kterou v neděli v 17:30 nevyřeší žádná taktika: kdy se na lavičku vrátí člověk, který tenhle tým postavil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl