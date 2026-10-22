Podzimní déšť a okna: Jak zabránit špinavým mapám na parapetu

Podzim bývá ve znamení dešťů a plískanic, které dokážou během několika hodin pokazit vzhled umytých oken. Kapky stékající po skle a rámech často končí na parapetu, kde po zaschnutí zanechávají nevzhledné špinavé mapy. Prach, pyl a drobné nečistoty se navíc ve vodě rozpustí a po jejím odpaření zůstávají na povrchu. Existuje jednoduchý způsob, jak parapety udržíte čistší i během deštivého podzimu.
Čistý parapet je základ
Než začnete řešit samotnou ochranu parapetu, důkladně ho zbavte prachu a starých usazenin. Ideální je nejprve použít suchou utěrku z mikrovlákna a teprve potom povrch otřít vodou s trochou jemného čisticího prostředku. Pokud na parapetu zůstane prach, při dešti se smíchá s vodou a vytvoří přesně ty nevzhledné šmouhy, kterých se chcete zbavit. Pozornost věnujte také spodní části okenního rámu. Právě tam se často hromadí nečistoty, které déšť následně splachuje na parapet.
Pomůže jednoduchá ochranná vrstva
Po umytí nechte parapet dokonale vyschnout. Poté ho můžete lehce přeleštit čistou suchou utěrkou z mikrovlákna. U hladkých plastových parapetů lze využít také přípravek určený přímo na daný typ povrchu, který vytvoří hladší povrch a usnadní následné čištění.
Důležité je nepoužívat agresivní prostředky ani hrubé houbičky. Mohly by povrch poškrábat nebo narušit jeho vzhled. Na světlém parapetu jsou pak drobné škrábance ještě nápadnější a nečistoty se v nich mohou zachytávat.
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Foto: Pixabay
Zkontrolujte také odtoky
Pokud se po dešti voda hromadí ve spodní části okna, nemusí být problém pouze v počasí. Zkontrolujte odtokové otvory v okenním rámu a odstraňte z nich listí, prach nebo jiné nečistoty. Ucpaný odtok může způsobit, že voda místo správného odtoku přetéká přes rám a stéká tam, kam nemá.
Pravidelná kontrola zabere jen několik minut, ale během podzimních dešťů může výrazně omezit množství vody a nečistot na parapetu. Nejlepší ochranou je proto kombinace čistého rámu, průchodných odtoků a pravidelného otření parapetu. Díky tomu nebudou podzimní deště znamenat neustálé drhnutí zaschlých špinavých map.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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