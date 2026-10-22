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Podzimní déšť a okna: Jak zabránit špinavým mapám na parapetu

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Podzim bývá ve znamení dešťů a plískanic, které dokážou během několika hodin pokazit vzhled umytých oken. Kapky stékající po skle a rámech často končí na parapetu, kde po zaschnutí zanechávají nevzhledné špinavé mapy. Prach, pyl a drobné nečistoty se navíc ve vodě rozpustí a po jejím odpaření zůstávají na povrchu. Existuje jednoduchý způsob, jak parapety udržíte čistší i během deštivého podzimu.
Okna

Okna

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:00

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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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