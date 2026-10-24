Nejukecanější hvězda současnosti slaví 50. Ryan Reynolds dokázal, že není jen Deadpoolem

Jeden z nejslavnějších Kanaďanů současnosti s památně prořízlou pusou a kariérou jako na horské dráze slaví významné jubileum. Když se řekne Ryan Reynolds, každému se ihned vybaví jeho ukecaný superhrdina Deadpool a hláškující poloha, kterou sympatický herec přejímá do prakticky všech svých rolí. I když je v této poloze osvědčenou sázkou na jistotu, zároveň se v ní už leckomu přejedl. Není tedy od věci si k jeho 50. narozeninám připomenout, že není pouze Deadpoolem a hláškujícím hrdinou, ale zavzpomínat si i na role, v nichž prokázal svou hereckou pestrost.
Kariéra Ryana Reynoldse byla jeden čas plná turbulencí a chvíli se dokonce zdálo, že jeho dny v Hollywoodu budou pomalu sečteny. Po bláznivých teenagerských komediích typu Sexy párty se na počátku tisíciletí snažil stát velkou hvězdou akčních i komediálních počinů, často to ale končilo naprostými kvalitativními i komerčními katastrofami jako Green Lantern, V cizí kůži či R.I.P.D. - URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů. Jenže pak si naštěstí Reynolds vydupal z trosek prvního Wolverinea svou vymodlenou sólovku Deadpoola a jeho kariéra nabrala zcela nový směr.
Ukecaný nesmrtelný hrdina s tendencí komentovat cokoliv a urážet naprosto kohokoliv se stal absolutním miláčkem davů a jedním z nejoblíbenějších superhrdinů současnosti. Reynolds konečně našel roli, v níž může dokonale prodat své charisma, výjimečný komediální timing i cit pro improvizaci. Tento styl se však zalíbil nejen divákům, ale také producentům i samotnému Reynoldsovi, a tak ho v poslední dekádě nevídáme prakticky jinak než v rolích akčních hrdinů, kteří nezavřou pusu a mají neustále potřebu hláškovat. Tuhle polohu si nedávno zopakoval v novince Mayday, ale také např. v netflixovské hitovce Red Notice, 6 Underground, Zabijákovi a bodyguardovi… a v mnoha dalších kouscích. Je proto celkem na místě připomenout si i filmy, v nichž se Reynolds nebál žánrových výzev a představil se nám v jiných polohách, než ho známe dnes.
Ze řetězu utržený akčňák Joea Carnahana, v němž dává na odiv svůj cit pro natáčení přestřelek a dynamický styl, vypráví o agentech FBI, kteří mají poměrně náročný úkol – v apartmánu losangeleského hotelu musí ochránit důležitého svědka Buddyho Israele (Jeremy Piven), jenž přitom není sám velkým nositelem ctností. Na jeho hlavu je však vypsána obří odměna, a tak musí agenti v čele s Reynoldsem čelit armádě špičkových vrahů a vyšinutých magorů. Snímek je plný hvězd či herců na počátku kariéry v čele s Benem Affleckem, Chrisem Pinem, Rayem Liottou či Andym Garciou. Ryan Reynolds si zde zahrál jednoho ze svých drsnějších hrdinů – agenta, jenž během šíleného úkolu přichází o veškeré iluze a obejde se bez zbytečných vtípků. Právě on ztvárňuje figuru, která tento žánrově rozpadlý mišmaš akčňáků a přestylizované černé komedie drží aspoň trochu pohromadě.
Svou romantičtější stránku Reynolds poprvé naplno odhalil v sympatické a neprávem přehlížené žánrovce Určitě, možná, která bývá často označována jako filmová verze sitcomu Jak jsem poznal vaši matku. I zde vypráví hercův hrdina Will své dceři o tom, jak poznal její matku, ale také o svých dalších velkých láskách, které zde reprezentují Elizabeth Banks, Isla Fisher a Rachel Weisz. A zatímco jeho dcera se dozví, že láska je poměrně komplikovaná, rozvádějícímu se muži dá vzpomínání na minulost možná řadu odpovědí. Reynolds ukazuje v této roli svou civilnější stránku, zároveň dokáže vykouzlit patřičné sympatie i uvěřitelnou chemii se všemi třemi svými protějšky.
Už ne tak sympatickou roli si střihnul v indie vztahovce Zábavný park, v níž ale hraje druhé housle vedle ústředního páru Jesse Eisenberg a Kristen Stewart. Snímek je typickým coming-of-age počinem, s nimiž se v nultých letech roztrhl pytel, Reynolds zde ovšem ztvárňuje zajímavý protiklad ke svým tradičním sympaťákům. Coby starší mentor hlavního hrdiny zpočátku působí, že hraje dalšího reprezentanta této škatulky, jen v o něco civilnějším podání. Nakonec se však ukáže, že v tomto snímku o dospívání má do černobílého sympaťáka daleko a herec tím nečekaně vystupuje ze svých typických kolejí.
Vedlejší, ale velmi výraznou roli si Reynolds tentýž rok zahrál ještě v nezávislém snímku Papírový hrdina. Zde hraje prim zejména samotářský a neúspěšný spisovatel v podání Jeffa Danielse, který navazuje netradiční přátelské pouto s Emmou Stone, zároveň se ovšem snaží přetrhat pouto se svým jediným a stoprocentně imaginárním kamarádem – superhrdinou v podání Reynoldse. Kanadský herec vytvořil v laskavé komedii protipól všem svým komiksovým hrdinům a ukázal roztomilou parodii na Supermana, v níž se po komediální stránce samozřejmě našel.
Jednu ze svých největších hereckých výzev ale prožil, když se nechal zavřít do rakve a pomyslně zakopat pod zem. Pohřben zaživa už svým názvem jasně evokuje, o čem je a z čeho se zde musí postava v Reynoldsově podání dostat. Doslova tísnivý a zatraceně napínavý survival thriller nespustí z herce oči a hrdina se musí pokusit z rakve dostat jen pomocí telefonu, kde však na druhé straně naráží na řadu překážek, a vlastního instinktu. Hlavní figura se dostává do spirály zoufalství, zároveň se však zvyšuje její odhodlání dostat se ven. Reynolds zde naplno prokazuje své herecké kvality a ukazuje takovou škálu emocí, již jsme od něj bohužel v dalších filmech neviděli.
Jednou z jeho nejpopulárnějších rolí zůstává vedle Deadpoola také ta v romantické komedii Návrh, kde ztvárnil sehranou a neodolatelnou dvojici s protřelejší Sandrou Bullock. Právě hollywoodská superstar si pro sebe na plakátech či v trailerech logicky zabírala nejvíce pozornosti, Reynolds ale ve filmu velmi záhy prokázal, že dokáže s hvězdnou kolegyní držet krok, být jí důstojným protějškem a vytvořit s ní uvěřitelnou a funkční chemii, díky níž se stal Návrh diváckým hitem.
Snímek o ženě, která chce 60 let po skončení druhé světové války získat od Rakouska vše, co její rodině po právu náleží, včetně obrazu od Gustava Klimta, je zejména dalším z velkých hereckých koncertů Helen Mirren. Ryan Reynolds v kůži jejího věrného právníka s ní ale výtečně drží krok, a i když do postavy vložil svůj typický nadhled, jedná se o jednu z jeho nejdramatičtějších rolí. Velkou hereckou výzvu splnil na jedničku a s Mirren vytvořil sehranou dvojici, jež se parádně doplňuje v dramatičtějších i humornějších momentech.
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Zdroj: Kinobox