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Jak udržet doma teplo a ušetřit? Vyzkoušejte triky našich babiček

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I když venku stále panuje příjemné počasí, topná sezóna již začala. Už teď se možná děsíte budoucího vyúčtování, protože energie a zejména plyn neustále zdražují. Nenechávejte si teplo zbytečně z domu utíkat a vyzkoušejte triky našich předků, které skvěle fungovaly, i když kamna dávno vyhasla. Bonusem pak budou i nemalé ušetřené výdaje.
topení

topení

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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