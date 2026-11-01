Nemáte na půdě tuhle malou vázičku? V ČSSR ji měla každá domácnost a dnes se draží v aukcích za 3 000 Kč

Na půdě, v kredenci na chalupě nebo v krabici od posledního stěhování se často schovává drobná skleněná vázička. Kdysi do ní někdo dával nedělní kytici, pak skončila mezi starými hrnky a dnes by ji málokdo ocenil na víc než pár korun.
V aukčních katalozích se přitom podobné kousky objevují s fotografií, výškou na centimetr a jménem návrháře. Zjistit, kam patří ta vaše, zvládnete doma s metrem, telefonem a trochou trpělivosti.
Třináct centimetrů skla v aukčním katalogu
Pražská aukční síň Prague Auctions nabídla v únoru 2021 na velké aukci českého skla skoro třicet položek od Františka Víznera. Váza z hutně tvarovaného skla, vysoká jen 13 centimetrů, se vydražila za 1 500 Kč a o necelé dva centimetry vyšší kousek z roku 1974 za 2 000 Kč. Modrá vázička s hnědým jádrem obtočeným vzduchovými bublinkami, vysoká 18 centimetrů, odešla za 3 300 Kč.
Přečtěte si také: Stavba vlastního domu je tak nákladná, že čím dál víc lidí volí koupi hotového rodinného domu
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Váza Výška Cena v aukci Hutně tvarované sklo, 70. léta 13 cm 1 500 Kč Hutně tvarované sklo, 1974 necelých 15 cm 2 000 Kč Modrá s hnědým jádrem a bublinkami 18 cm 3 300 Kč
Vízner určoval zhruba deset let od roku 1967 výtvarnou podobu sklárny ve Škrdlovicích a její zboží mířilo do běžného prodeje. Proto se takové vázy vynořují při vyklízení bytů po prarodičích. Dnes se běžnější škrdlovické kusy na tuzemských bazarech a v aukcích prodávají zhruba od 3 000 Kč výš.
Dno, rozměr a oťuky: co si o váze zapsat
S mytím zatím počkejte. Drátěnka, prášek na nádobí nebo lešticí pasta nechají na skle škrábance, které zakryjí jemné otisky formy, a právě podle nich se dá vysledovat, odkud kus pochází. Prach stačí setřít měkkým hadříkem.
Přečtěte si také: Kdo má ve sklepě tenhle džbán, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 2 500 Kč
Na odhad budete potřebovat tři věci:
snímky z boku a zespodu, k tomu jeden proti oknu, kde vyniknou bublinky a barevné jádro; výšku a největší průměr; poctivý popis poškození, protože každý oťuk nebo prasklina cenu znatelně sníží.
Podpis na dně sériové kusy mít nemusí. Aukční katalogy místo něj uvádějí sklárnu, číslo vzoru a výšku. U jedné Víznerovy vázy z katalogu tak stojí Škrdlovice a model 6859. V archivu minulých aukcí Prague Auctions má každá položka rok, rozměr a dosaženou cenu, takže se dá najít podobný kus a odhadnout, jestli nabídnutá částka sedí.
Hutní, nebo lisované? Prozradí to tvar i hrany
Škrdlovické sklo poznáte podle masivních stěn, sytých barev a bublinek nebo barevného jádra uvnitř hmoty. Vznikalo ruční prací ze žhavé skloviny, proto ani dva kusy stejného vzoru nejsou úplně totožné.
Přečtěte si také: Kdo doma najde tenhle kastrol s květinami, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 20 000 Kč Škrdlovické vázy tvarovali skláři ručně u pece, a tak má každý kus své drobné odchylky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhou velkou rodinou je lisované sklo. Vzor se na něm opakuje kus od kusu do posledního detailu a hrany bývají ostré. Vyrábělo se ve velkých sériích třeba v Dubí u Teplic, přesto pro lisovny kreslili návrhy přední výtvarníci, mezi nimi Adolf Matura nebo sám Vízner.
Mnohé z těchto tvarů nesou rysy bruselského stylu, pojmenovaného podle světové výstavy Expo 58, odkud si Československo odvezlo spoustu ocenění. Sklárny pak podobné kousky dlouho vyráběly ve velkém množství, a proto je zná skoro každý z návštěv u prarodičů.
Za co kupci v aukcích připlácejí
Rozdíly v cenách jsou velké a dobře je ukazuje právě lisované sklo. Tác Adolfa Matury se na Aukru prodal za 170 Kč a za dvě lisované vázy, které Vízner navrhl v roce 1962, zaplatili kupci v březnu 2026 u Prague Auctions 600 a 900 Kč. Na únorové aukci z roku 2021 odešla jeho ručně lisovaná váza za 800 Kč, zatímco dvojice lisovaných váz z roku 1965 vynesla 3 300 Kč.
Přečtěte si také: Za Husáka ji chtěl každý kluk a stála 240 Kčs. Dnes tuhle stavebnici sběratelé shání po celé Evropě
Kupci v aukcích platí hlavně za jistotu, že vědí, co přesně kupují. Když katalog u vázy uvádí návrháře, sklárnu i číslo vzoru, přihazuje se ochotněji. Víznerovy práce mají ve sbírkách i Metropolitní muzeum umění v New Yorku nebo Corning Museum of Glass, což zájem o jeho jméno jen posiluje.
Začít sbírat sklo se dá i se skromným rozpočtem. Ve srovnání s obrazy vyjde levněji a cenově přístupné bývají i sériové kusy od předních sklářských výtvarníků. A když se ukáže, že ta vaše je obyčejný kousek, pořád se do ní vejde nedělní kytice.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Stavba vlastního domu je tak nákladná, že čím dál víc lidí volí koupi hotového rodinného domu.
Zdroje: https://www.pragueauctions.com/akce/kalendar/velka-aukce-ceskeho-skla-a-keramiky-1/?sekce=0&autor=V%C3%ADzner+Franti%C5%A1ek&hilights=0&id=36285, https://vedazive.cz/mix/zapomenute-vazy-z-obyvaku-dnes-za-ne-sberatele-plati-tisice-i-vic/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-vaza-skrdlovice-vizner/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-cesko-sklo-investice-256598, https://vedazive.cz/historie-kultura/ceskoslovenske-lisovane-sklo-se-stalo-cenenou-soucasti-domaciho-i-evropskeho-designu/